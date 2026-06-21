El cumplimiento del servicio militar obligatorio está normado por la legislación vigente, que determina quiénes son los jóvenes que deben realizarlo, la duración del mismo y los beneficios que obtienen al integrarse en las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, el servicio militar en Colombia se encuentra regido por la Ley 1861 de 2017, la cual ha llevado a cabo una modernización del sistema de reclutamiento. A través de esta ley, se han establecido nuevas compensaciones económicas y ha diseñado una serie de excepciones aplicables a ciertos grupos de ciudadanos.

La normativa vigente estipula que todos los ciudadanos deben aclarar su situación militar a partir de los 18 años. Este proceso se lleva a cabo bajo la supervisión de entidades como el Ejército Nacional de Colombia y otras instituciones de seguridad del Estado, quienes se encargan de organizar las convocatorias y verificar a aquellos que deben cumplir con la incorporación.

En Colombia, el servicio militar es considerado una obligación legal para los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, un gran número de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, lo cual determina si se integrarán a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si necesitan cumplir con otros requisitos dispuestos por la ley.

Quiénes deben prestar servicio militar en Colombia 2026

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir la mayoría de edad, los ciudadanos están obligados a presentarse ante las autoridades pertinentes para esclarecer su situación militar, un procedimiento que determina si deben enlistarse en el servicio o si cuentan con alguna de las exenciones que estipula la ley.

Las mujeres, por su parte, no tienen la obligación de llevar a cabo este servicio, sin embargo, tienen la opción de hacerlo de forma voluntaria si desean formar parte de las fuerzas militares o participar en programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este proceso se realizan de manera regular y están orientadas a jóvenes de ciertas cohortes de nacimiento.

Defensa invierte 382 millones en un vehículo estratégico para la guerra: un lanzapuentes que convierte en potencia a las Fuerzas Armadas (foto: Freepik). Freepik

Duración del servicio militar obligatorio en 2026

La duración del servicio militar está condicionada por el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han completado la educación secundaria cumplen con un servicio de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden extender su periodo hasta 18 meses.

Durante dicho intervalo, los soldados llevan a cabo funciones de apoyo a las Fuerzas Armadas, lo que implica realizar tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Confirmado por las Fuerzas Armadas | Arranca el servicio militar obligatorio para los nacidos en 2008: durará un año y recibirán un salario mínimo. (Fuente: Representación creada con IA)

Cuánto paga el gobierno por el servicio militar en 2026

En los últimos años, el Estado colombiano ha aumentado los incentivos económicos para aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que realizan el servicio reciben una bonificación mensual que actualmente asciende a un salario mínimo, así como también alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y asistencia para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios tienen como objetivo reconocer el tiempo destinado a la defensa del país y optimizar las condiciones para quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes están exentos del servicio militar en 2026

La legislación colombiana establece distintas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos ser exonerados del servicio militar. Dentro de estas disposiciones se incluyen personas que presentan condiciones médicas o discapacidades físicas que les imposibilitan cumplir con los requisitos del servicio.

Asimismo, los hombres que se encuentran casados o son padres también pueden estar exentos, así como aquellos que proporcionan sustento a sus padres o hermanos. Adicionalmente, se contemplan a miembros de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y a religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas. En múltiples casos, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su condición sin necesidad de realizar el servicio.