La Argentina y Paraguay sellaron un pacto de cooperación que incluye el uso de drones para reforzar el control de su frontera compartida. La iniciativa busca enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas en una región donde el crimen organizado ha aprovechado la extensión territorial y los recursos limitados de ambos países.

El acuerdo, conocido como Declaración de Clorinda, fue firmado el 7 de febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de Clorinda, provincia de Formosa. Los ministros de Defensa Luis Petri y Óscar González rubricaron el documento que establece estrategias conjuntas para blindar los más de 1.600 kilómetros de límite entre ambas naciones.

La Argentina y Paraguay implementan vigilancia con drones en frontera

El documento reactivó el Comité Argentino-Paraguayo de Defensa y Seguridad Internacional, creado en 2007 pero inactivo durante años. Según el ministro argentino Luis Petri, el plan incluye el despliegue de 10.000 efectivos militares en la zona norte, en articulación con la Gendarmería Nacional y las fuerzas de seguridad paraguayas.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación de un sistema de vigilancia tecnológica con radares, drones y sensores inteligentes para el monitoreo en tiempo real de las fronteras. Esta tecnología permitirá detectar movimientos irregulares y mejorar la respuesta coordinada entre las fuerzas de ambos países. El ministro paraguayo González explicó que los trabajos estarán basados en planificación conjunta entre los Estados Mayores de Paraguay y la Argentina, especialmente en operaciones de inteligencia.

Dos países de América latina usan drones para arreglar sus problemas limítrofes.

¿Qué equipos utilizarán para el control fronterizo?

Los drones seleccionados para estas operaciones incluyen modelos como el Autel EVO MAX 4N, que la Armada Paraguaya comenzó a incorporar desde finales de 2024. Estos equipos cuentan con cámaras multiespectrales que permiten visión infrarroja, modo nocturno y capacidad de comunicación mediante micrófonos integrados. El costo aproximado de cada unidad es de 7.000 dólares.

La tecnología ofrece sigilo y furtividad para misiones de monitoreo en zonas sensibles. Se espera que los drones funcionen como sensores distribuidos en puntos estratégicos y transmitan información en tiempo real a una central de operaciones. Desde allí, la Armada Paraguaya coordinará con otras instituciones como la Dirección de Aduanas, la Policía y la Fiscalía para fortalecer la defensa territorial frente al crimen transnacional.

Antecedentes de cooperación bilateral en seguridad fronteriza

Este acuerdo se suma al Plan Güemes lanzado por la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich en la provincia de Salta, que busca incrementar la presencia del Estado en zonas fronterizas del norte del país. Ambas iniciativas reconocen que las organizaciones criminales operan sin reconocer límites territoriales y cuentan con recursos significativos provenientes de actividades ilícitas.

El ministro González destacó que el pacto materializa las buenas relaciones entre los sectores de defensa de ambos países. También se acordó la creación de un Centro de Excelencia en Defensa y Custodia Fronteriza, orientado a la investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en materia de seguridad. El acuerdo incluye cooperación en ciberdefensa y seguridad digital para prevenir amenazas que puedan afectar infraestructuras estratégicas de interés para la defensa nacional.