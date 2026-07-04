Declaran feriado el lunes 13 y habrá un nuevo fin de semana largo en el mes para estos trabajadores.

Colombia tendrá un nuevo día festivo a partir de 2026. La medida fue oficializada mediante la Ley 2578, que incorporó al calendario nacional la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y permitirá a millones de trabajadores disfrutar de un nuevo puente festivo durante julio.

De acuerdo con lo establecido en la norma aprobada por el Congreso y sancionada por el Gobierno nacional, el nuevo feriado también busca exaltar la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá, uno de los principales centros de peregrinación del país.

¿Cuándo será el nuevo festivo de julio?

Aunque la celebración religiosa se realiza cada 9 de julio, la fecha de descanso no siempre coincidirá con ese día. Esto se debe a la aplicación de la Ley Emiliani, que permite trasladar determinados festivos al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos.

Como en 2026 el 9 de julio caerá jueves, el descanso obligatorio se trasladará al lunes 13 de julio, que será el primer feriado nacional derivado de esta nueva legislación.

La jornada tendrá las mismas condiciones que cualquier otro festivo reconocido por la ley colombiana y será aplicable tanto para empleados del sector público como privado.

El nuevo feriado nacional permitirá un fin de semana largo durante julio de 2026. Fuente: Shutterstock Laura Primo

Quiénes podrán disfrutar del nuevo día de descanso

El beneficio alcanzará a todos los trabajadores amparados por la legislación laboral del país. Además, entidades públicas, instituciones educativas y numerosas empresas deberán ajustar sus actividades al nuevo calendario oficial.

La incorporación de esta fecha también podría generar un movimiento adicional en sectores como turismo, hotelería, transporte y comercio, gracias a la creación de un nuevo puente festivo en plena temporada de vacaciones de mitad de año.

Con esta modificación, Colombia eleva a 19 el número de días festivos nacionales reconocidos oficialmente.

¿Qué pasa si una persona trabaja el lunes 13 de julio?

Al tratarse de un festivo de carácter nacional, quienes deban cumplir funciones ese día tendrán derecho a recibir los recargos establecidos por la normativa laboral colombiana.

Esto aplica especialmente para actividades que no pueden detener su operación, como servicios de salud, seguridad, transporte, comercio, atención al público e industrias que trabajan de manera continua.

La legislación vigente contempla una remuneración superior para quienes laboren durante jornadas festivas, por lo que el pago deberá incluir las compensaciones correspondientes establecidas por la ley.

¿Qué festivos quedan después de la creación del nuevo feriado?

Tras la incorporación del nuevo día de descanso, estos son algunos de los festivos que conformarán el calendario nacional: