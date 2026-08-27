Es oficial | Colpensiones depositará pagos retroactivos a los pensionados que cumplan esta única condición

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Los pensionados en Colombia pueden tener mesadas pendientes de cobro cuando transcurre un período entre el momento en que adquieren el derecho a la pensión y la fecha en que comienzan a recibir efectivamente el dinero.

En estos casos aparece el denominado retroactivo pensional, que permite reconocer los montos que quedaron pendientes durante ese período. Sin embargo, para acceder al dinero es necesario cumplir determinadas condiciones y tener en cuenta los plazos establecidos para realizar el reclamo.

Colpensiones: ¿quiénes pueden recibir el pago retroactivo?

El retroactivo pensional corresponde a las mesadas que se causaron desde el momento en que una persona adquirió el derecho al disfrute de su pensión hasta que comenzó a recibirla efectivamente.

Por lo tanto, la condición fundamental para que exista un retroactivo es que se determine que el pensionado tenía derecho a comenzar a cobrar su mesada desde una fecha anterior a aquella en la que se inició el pago.

No se trata de un bono, subsidio o beneficio adicional de Colpensiones, sino del reconocimiento de dinero correspondiente a mesadas pensionales que ya habían sido causadas y permanecían pendientes.

¿Cuánto dinero puede pagar Colpensiones por el retroactivo?

El monto no es igual para todos los pensionados ni corresponde necesariamente a cuatro meses. Para determinar desde cuándo existe derecho al pago se analizan distintos elementos, entre ellos:

El cumplimiento de la edad y las semanas de cotización requeridas.

La fecha de retiro o última cotización, según corresponda.

El momento en que fue presentada la solicitud de reconocimiento de la pensión.

La información registrada en la historia laboral.

La fecha establecida para el disfrute efectivo de la prestación.

Es oficial | Colpensiones depositará pagos retroactivos a los pensionados que cumplan esta única condición Archivo El Cronista

Aunque existe un plazo legal para resolver las solicitudes de pensión, esto no significa que automáticamente se generen cuatro meses de retroactivo. El período adeudado dependerá de las circunstancias particulares de cada pensionado.

¿Cómo se realiza el pago del retroactivo pensional?

Cuando al reconocer la pensión se establece que existen mesadas causadas con anterioridad, Colpensiones puede liquidar los valores pendientes y reconocerlos junto con el pago correspondiente de la prestación.

Por esta razón, el primer desembolso que recibe un nuevo pensionado puede ser considerablemente superior a las siguientes mesadas, ya que puede incorporar los valores retroactivos acumulados.

Atención pensionados: existe un plazo para reclamar las mesadas pendientes

Un aspecto fundamental es que, aunque el derecho a la pensión es imprescriptible, las mesadas pensionales que no fueron cobradas oportunamente sí están sujetas a prescripción.

En términos generales, las mesadas atrasadas tienen un plazo de prescripción de tres años, contado desde el momento en que cada obligación se vuelve exigible.

Por eso, quienes detecten diferencias en la fecha de inicio de su pensión o consideren que existen mesadas pendientes de pago deben realizar el reclamo correspondiente dentro de los tiempos legales para evitar que determinados períodos queden alcanzados por la prescripción.