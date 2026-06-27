Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 27 de junio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que en este último fin de semana de junio persistirán las lluvias en buena parte del territorio nacional, con precipitaciones de mayor intensidad durante el sábado en varias regiones del país.

Aunque para el domingo se prevé una disminución relativa en la extensión y el volumen de las lluvias sobre el centro del país, el organismo indicó que el lunes volverá a presentarse un incremento generalizado y significativo de las precipitaciones a nivel nacional. Además, durante el inicio del fin de semana continuarán las altas temperaturas en el norte de la región Caribe, especialmente en La Guajira y sectores de Magdalena y Cesar.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias este sábado

Para este sábado 27 de junio, el Ideam pronostica lluvias fuertes en amplios sectores de la región Pacífica y el noroccidente de la región Andina.

Los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones son:

Chocó.

Occidente de Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 27 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante la tarde y la noche, las lluvias también se extenderán hacia:

Antioquia.

Santander.

Boyacá.

Meta.

Arauca.

Vichada.

Guaviare.

Occidente de Caquetá.

Putumayo.

Además, podrían registrarse lluvias aisladas en el sur de Bolívar, mientras que en el resto de la región Caribe predominarán condiciones secas.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El Ideam señaló que el fin de semana comenzará con lluvias fuertes principalmente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica. Para el domingo 28 de junio se espera una reducción relativa de las precipitaciones sobre el centro del país, aunque continuarán las lluvias en distintos sectores del territorio nacional.

En Bogotá se prevé predominio de tiempo seco y nubosidad variable. Sin embargo, entre el domingo 28 y el lunes 29 aumentará la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas debido al incremento de la humedad sobre la región Andina. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 19 °C o 20 °C de máxima.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán condiciones secas durante el sábado.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante las lluvias y posibles tormentas?

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda: