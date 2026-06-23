Llega la tormenta negra de 48 horas: habrá lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en estas zonas

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una mejoría en buena parte de Colombia este martes 23 de junio. De acuerdo con el más reciente pronóstico, se espera una reducción de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe y Andina, donde las precipitaciones se presentarán de forma aislada y con menor intensidad.

Sin embargo, la tregua no llegará a todo el territorio nacional. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre varias zonas donde continuarán registrándose lluvias fuertes, principalmente en sectores de la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía y amplias áreas de la Amazonía.

¿Qué regiones seguirán con lluvias intensas?

El informe meteorológico señala que las precipitaciones más significativas se concentrarán durante las últimas horas de la tarde y la noche en departamentos como:

Antioquia

Santander

Chocó

Valle del Cauca

Occidente de Cauca

Nariño

Vichada

Meta

Guainía

Vaupés

Guaviare

Caquetá

Occidente de Putumayo

En estas zonas podrían registrarse acumulados importantes de lluvia, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y a las condiciones de las vías.

También se esperan lluvias dispersas en otras zonas

Además de los departamentos bajo mayor vigilancia, el pronóstico contempla precipitaciones de carácter disperso en algunas áreas de:

Santander

Norte de Cundinamarca

Boyacá

Caldas

Risaralda

Casanare

Aunque las lluvias serían de menor intensidad, no se descartan episodios puntuales durante la jornada.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una mejoría en buena parte de Colombia este martes 23 de junio. Ideam

¿Cómo estará el clima en San Andrés y Providencia?

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrán condiciones mayormente secas durante el día.

No obstante, los expertos advierten que podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas hacia el sur del archipiélago, sin que se esperen afectaciones significativas.

Las autoridades recomiendan seguir consultando los reportes meteorológicos ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas durante las próximas horas.