La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá entró en una fase determinante y desde el 20 de febrero arrancaron los cierres totales en la avenida Boyacá, a la altura de la avenida Primero de Mayo, por el izaje de dovelas que conformarán el viaducto. Las restricciones se extenderán durante varias semanas y afectarán uno de los corredores más transitados de la localidad de Kennedy. De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos se realizan en horario nocturno —entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.— y se desarrollarán en dos etapas no simultáneas, con cierres totales por calzada entre la avenida Primero de Mayo y la calle 34C sur. Los cierres iniciaron el 20 de febrero y se extenderán aproximadamente durante un mes, es decir, hasta finales de marzo, dependiendo del avance del izaje de vigas y del posicionamiento de la maquinaria lanzadora del viaducto. La intervención se ejecutará por tramos y por calzada, lo que significa que no se cerrará todo al mismo tiempo, sino que se avanzará por fases para reducir el impacto en la movilidad nocturna del sector. El cierre autorizado comprende la avenida Boyacá entre la avenida Primero de Mayo y la calle 34C sur, en la localidad de Kennedy. Las restricciones serán así: En ambas fases también habrá afectaciones en andenes y espacio público contiguo, aunque se garantizará paso controlado para residentes. Las actividades de obra se ejecutarán únicamente en horario nocturno, entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. Durante ese lapso se implementarán contraflujos para mantener la circulación en ambos sentidos de la avenida Boyacá, tanto para vehículos particulares como para transporte público. En el día, la movilidad operará con normalidad, aunque con señalización preventiva en la zona intervenida. La Secretaría Distrital de Movilidad aprobó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con desvíos específicos según el sentido de circulación. Quienes transiten por la avenida Boyacá al norte y necesiten dirigirse hacia el occidente deberán tomar la calle 2A sur al oriente, seguir por la carrera 71D hacia el sur y retomar por la calle 8 sur hasta conectar nuevamente con la avenida Primero de Mayo. Los vehículos que circulen por la avenida Boyacá al sur y deban ir hacia el oriente podrán desviar por la calle 37 sur, continuar por la carrera 70B y luego tomar la calle 31 sur para seguir su recorrido. Las autoridades recomiendan programar los desplazamientos con anticipación, especialmente para quienes trabajan en turnos nocturnos o utilizan rutas intermunicipales. Con el avance del viaducto en este sector estratégico, el proyecto comienza a consolidar uno de los puntos clave del trazado. La estructura elevada permitirá que los futuros trenes de la Línea 1 crucen por la avenida Boyacá y conecten con el entorno de Primero de Mayo y la calle 34C sur como parte del corredor que unirá el suroccidente con el centro de Bogotá. Actualmente, la obra general de la Línea 1 supera el 72% de avance, lo que acerca a la ciudad a la puesta en funcionamiento del sistema férreo más esperado en décadas. Se estima que el Metro funcionará en su totalidad para 2028.