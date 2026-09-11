Inquilinos colombianos deberán dejar la vivienda si no cumplen con el art. 22: permite recuperar el inmueble y proceder al desalojo.

La Ley 820 de 2003 establece las reglas para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia. Entre sus disposiciones, el artículo 22 enumera los incumplimientos que permiten al propietario terminar el contrato y pedir la devolución del inmueble.

La medida no implica que el arrendador pueda sacar al inquilino por la fuerza ni cambiar las cerraduras. Si el ocupante no entrega la vivienda de manera voluntaria, el propietario debe acudir a las autoridades y solicitar la restitución por las vías legales.

Cuándo se puede terminar el contrato de arriendo

El propietario puede terminar el contrato cuando el inquilino deja de pagar el canon de arrendamiento o los reajustes pactados. La falta de pago es una de las principales causas previstas por la ley y puede dar lugar a la recuperación del inmueble.

También existe incumplimiento cuando el arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo y esa deuda provoca la suspensión o desconexión del servicio. En este caso, la conducta puede afectar tanto al propietario como a los demás habitantes de la vivienda.

La norma contempla además otras situaciones relacionadas con el uso del inmueble. El contrato puede terminarse si el inquilino subarrienda o cede la vivienda sin autorización del propietario, salvo que exista una condición distinta pactada entre las partes.

Otra causa aparece cuando el arrendatario cambia la destinación del inmueble sin permiso. Por ejemplo, puede existir incumplimiento si la vivienda fue alquilada para uso residencial y comienza a utilizarse como negocio, bodega, oficina u otra actividad no autorizada.

Inquilinos colombianos deberán dejar la vivienda si no cumplen con el art. 22: permite recuperar el inmueble y proceder al desalojo.

Qué conductas pueden provocar el desalojo

El artículo 22 también permite terminar el contrato cuando el inquilino mantiene conductas reiteradas que afectan la tranquilidad de los vecinos. No se trata de un hecho aislado o de una simple diferencia entre residentes, sino de comportamientos persistentes que alteran la convivencia.

Los problemas pueden estar relacionados con ruidos excesivos, conflictos frecuentes, daños en zonas comunes u otras actuaciones que estén debidamente acreditadas. Para avanzar con la terminación, el propietario debe indicar cuál fue la conducta y contar con pruebas que respalden el incumplimiento.

La ley también contempla el uso del inmueble para actividades delictivas. Si la vivienda se utiliza para cometer delitos, almacenar elementos ilegales o desarrollar actividades prohibidas, el arrendador puede solicitar la terminación del contrato y la restitución del inmueble.

En estos casos, pueden ser importantes las denuncias, informes de las autoridades, decisiones judiciales, registros de administración y testimonios de los vecinos. La existencia de una acusación no reemplaza el debido proceso, pero puede formar parte de las pruebas presentadas ante la autoridad competente.

¿El propietario puede sacar al inquilino de inmediato?

El propietario debe comunicar al arrendatario la terminación del contrato y señalar la causa exacta del incumplimiento. Aunque la ley no exige una formalidad única para ese aviso, el Ministerio de Justicia recomienda hacerlo por escrito para dejar constancia de la decisión.

La comunicación puede solicitar la entrega del inmueble y proponer una fecha para desocuparlo. Las partes también pueden acudir a una conciliación para acordar el pago de las deudas, la reparación de daños o la fecha de entrega de la vivienda.

Si el inquilino no entrega el inmueble, el propietario puede presentar una demanda civil para iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado. En ese trámite, un juez analiza el contrato, las pruebas del incumplimiento y las comunicaciones enviadas.

Solo después de una orden judicial pueden ejecutarse las medidas necesarias para recuperar la vivienda. El arrendador no debe expulsar personalmente al inquilino, retirar sus pertenencias, cortar los servicios públicos ni ingresar por la fuerza.

Qué debe demostrar el propietario ante un juez

La demanda debe explicar la relación de arrendamiento, la causa de terminación y los hechos que muestran el incumplimiento. También debe incluir los documentos y pruebas disponibles, como el contrato, recibos, mensajes, cuentas de servicios, denuncias o testimonios.

Si el reclamo se relaciona con el no pago del arriendo, los servicios públicos o las cuotas de administración, el inquilino puede tener que demostrar que pagó o consignó los valores discutidos para ser escuchado dentro del proceso.

El juez puede ordenar la entrega del inmueble y, si corresponde, el pago de los cánones pendientes o de los daños acreditados. Cuando la cuantía del proceso no supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el caso puede tramitarse ante un juzgado de pequeñas causas sin abogado, según la información del Ministerio de Justicia.