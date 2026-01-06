Fernando Carrillo, galán de telenovelas y ex de Catherine Fulop: “Delcy Rodriguez fue el amor de mi vida”. (Imagen: ChatGPT)

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió durante una entrevista en televisión chilena al revelar públicamente que mantuvo una relación sentimental de tres años con Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela.

El reconocido galán de telenovelas como Abigail y Rosalinda calificó a la política venezolana como “el gran amor de mi vida”. La confesión se produjo en el matinal de Chilevisión durante una conversación sobre la situación política en Venezuela.

La revelación generó impacto inmediato en redes sociales y medios internacionales. Carrillo defendió a Rodríguez ante especulaciones sobre supuestas traiciones políticas en el contexto de la crisis venezolana.

El actor destacó las cualidades personales e intelectuales de quien fuera su pareja entre 2006 y 2007, según reconstrucciones mediáticas. La relación se desarrolló de forma discreta cuando ambos atravesaban etapas clave en sus carreras profesionales.

Durante su participación en el programa matinal, Fernando Carrillo fue consultado sobre la posibilidad de que Delcy Rodríguez hubiera traicionado a Nicolás Maduro. El actor descartó categóricamente esa versión. “La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí”, afirmó ante la sorpresa del conductor Eduardo de la Iglesia.

Cuando el entrevistador le preguntó directamente si fueron pareja sentimental, Carrillo confirmó sin evasivas: “Así es, tres años. La mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida”. El actor agregó que conoce cómo actúa Rodríguez, cómo defiende a su familia y a su patria. Describió a la vicepresidenta venezolana como la persona más leal, fiel, honesta, noble y valiente que ha conocido.

Imagen: archivo.

¿Cuándo y cómo fue la relación entre Carrillo y Delcy Rodríguez?

Según versiones difundidas por la prensa venezolana, la relación entre Carrillo y Rodríguez se desarrolló a mediados de la década de 2000. Mientras el actor gozaba de popularidad internacional por su trabajo en telenovelas, Delcy Rodríguez comenzaba a consolidarse en el ámbito político venezolano. Ambos se conocieron en Caracas a través de amigos en común.

El romance se mantuvo con bajo perfil y nunca fue ampliamente expuesto en su momento. La relación enfrentó presiones externas y diferencias de entorno. Él pertenecía al mundo del espectáculo, mientras que ella avanzaba en una carrera política que exigía discreción. En entrevistas pasadas, Carrillo ya había mencionado a Rodríguez como un amor importante en su vida, pero la reciente confesión en televisión chilena desató nuevas interpretaciones por el contexto político actual.

Del matrimonio con Catherine Fulop al romance con política venezolana

Fernando Carrillo fue uno de los galanes más reconocidos de la televisión latinoamericana en los años noventa. Su matrimonio con la actriz Catherine Fulop entre 1990 y 1994 fue uno de los más mediáticos del espectáculo latino. La pareja se conoció durante el rodaje de la telenovela Abigail, que les dio fama internacional. La relación terminó en medio de escándalos e infidelidades.

La propia Fulop reveló que Carrillo le confesó una infidelidad el mismo día de su boda civil, cuando tuvo un encuentro con una vecina en un ascensor. El actor venezolano admitió públicamente ese episodio años después.

Tras su divorcio, Fulop reconstruyó su vida en Argentina junto a Osvaldo Sabatini, mientras Carrillo continuó su carrera artística en México. El actor mantiene un perfil muy distinto al de su época dorada en la televisión y se ha caracterizado por sus posturas públicas de apoyo al gobierno venezolano.