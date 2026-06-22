A partir del 7 de mayo de 2025, será obligatorio presentar la nueva identificación Real ID para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales. De no contar con este documento, los ciudadanos y residentes de Estados Unidos tienen la alternativa de presentar el pasaporte.

Sin embargo, existen ciertas restricciones en el proceso de renovación de los pasaportes. Si los requisitos no se cumplen, los estadounidenses pueden padecer demoras, rechazos o hasta la obligación de realizar el trámite completo de nuevo desde cero para obtener este documento clave.

Atención: ninguna de estas personas podrá renovar el pasaporte

El sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos especifica las condiciones bajo las que hay que presentar el pasaporte anterior para que sea posible renovarlo. No pueden continuar con el proceso de renovación, todos aquellos que tengan su pasaporte vencido en estas circunstancias:

El pasaporte está dañado , o el dueño directamente no cuenta con el documento físico porque se perdió o fue robado .

, o el dueño directamente no cuenta con el documento físico porque . El pasaporte se emitió cuando la persona era menor a 16 años .

. El pasaporte se emitió hace 15 años o más tiempo .

. El pasaporte no tiene un nombre legal actual y la persona no tiene ningún documento que permita comprobar este cambio de nombre.

El gobierno de Estados Unidos prohíbe renovar el pasaporte a todos aquellos que presenten el anterior bajo ciertas condiciones. Fuente: Archivo.

¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo en Estados Unidos en caso de no poder renovarlo?

Aquellos ciudadanos o residentes de Estados Unidos con pasaporte vencido que no cumplan con los requisitos para su renovación directa deberán realizar el trámite completo de nuevo desde cero. Estos son los pasos a seguir:

1. Completa el formulario DS-11

Es el formulario para solicitar un pasaporte por primera vez.

Puedes llenarlo en línea e imprimirlo o a mano usando tinta negra.

Importante: No firmes el formulario hasta que estés frente al agente autorizado.

2. Reúne los documentos necesarios

Prueba de ciudadanía : puede ser tu certificado de nacimiento estadounidense, certificado de naturalización, o informe consular de nacimiento en el extranjero.

Identificación válida : licencia de conducir, identificación militar o de gobierno, o identificación tribal.

Fotocopia de la identificación : una copia clara de la parte frontal y trasera de tu ID.

Foto de pasaporte: reciente (últimos 6 meses), tamaño 2x2 pulgadas, fondo blanco, expresión neutra.

3. Paga la tarifa

Primer pasaporte (libro) : alrededor de USD 130 (más USD 35 de tarifa de aceptación).

: alrededor de (más USD 35 de tarifa de aceptación). Puedes pagar con cheque personal, giro postal o tarjeta (depende del lugar).

4. Presenta tu solicitud en persona

Debes ir a un centro de aceptación autorizado: oficinas de correos, bibliotecas, o agencias gubernamentales locales.

autorizado: oficinas de correos, bibliotecas, o agencias gubernamentales locales. Buscar tu oficina más cercana en el sitio web del Gobierno.

5. Espera la entrega