Un nuevo proyecto de infraestructura ferroviaria en Sudamérica podría redefinir las rutas de comercio internacional. Brasil avanza en conversaciones con China para construir una línea que conecte regiones del interior con el puerto de Chancay, en Perú, una obra estratégica impulsada por inversión asiática. La iniciativa apunta a consolidar un corredor logístico que reduzca tiempos y distancias en el transporte de mercancías hacia Asia. El puerto de Chancay, considerado un punto clave en el comercio transpacífico, se posiciona como el eje de esta propuesta que busca transformar el flujo de exportaciones en la región. Según explicó a Reuters la ministra de Planificación de Brasil, Simone Tebet, el diálogo con autoridades chinas se centra en desarrollar una ruta eficiente que conecte el interior brasileño con el puerto peruano. “Están muy interesados en ayudar a Brasil, en atravesar el país con ferrocarriles”, afirmó en una entrevista. El proyecto se sustenta en la ubicación estratégica de Chancay, que permitiría reducir de forma significativa las distancias marítimas hacia China. La conexión ferroviaria facilitaría el traslado de mercancías desde Brasil hasta el Pacífico, optimizando costos logísticos y tiempos de exportación. Inicialmente se evaluó un trazado que atravesaba la Amazonía, pero el gobierno brasileño descartó esa opción por su impacto ambiental y social. Tras los análisis técnicos, se planteó una ruta más al sur que cruzaría estados como Acre y Tocantins, con conexión final hacia Bahía. El plan contempla integrarse con la Ferrovia de Integración Oeste-Este (FIOL), una línea en construcción que llegará hasta el puerto atlántico de Ilhéus. Aunque su ejecución podría tardar entre cinco y ocho años, el proyecto es visto como una oportunidad para dinamizar regiones del interior y fortalecer la logística continental con impacto directo en el comercio global.