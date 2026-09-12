Autoridades aeroportuarias revisarán valija por valija y retirarán todos los artículos que infrinjan esta norma.

Las entidades encargadas de la gestión aeroportuaria han ratificado su compromiso de implementar de forma estricta las normativas de seguridad para todos los viajeros con destino a Estados Unidos.

Durante la verificación del equipaje de mano, los funcionarios llevarán a cabo una revisión minuciosa de cada maleta para garantizar que los líquidos transportados se ajusten a los límites estipulados por la normativa vigente. En caso de encontrar recipientes que excedan la cantidad permitida, estos serán eliminados antes de que el pasajero pro siga hacia la sala de embarque.

Aunque muchas personas consideran que una botella de agua es un artículo esencial durante el viaje, la regulación impone restricciones específicas para evitar problemas en el punto de control. Por lo tanto, estar familiarizado con la normativa antes de arribar al aeropuerto puede resultar en un ahorro de tiempo y la prevención de la pérdida de pertenencias personales.

¿Qué cantidad de agua se puede llevar en el equipaje de mano al viajar a Estados Unidos?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) permite el transporte de agua embotellada en el equipaje de mano únicamente cuando el envase presenta una capacidad igual o inferior a 100 mililitros (3,4 onzas). Cualquier botella que exceda dicho límite será retirada durante el proceso de inspección de seguridad.

Además de la dimensión del recipiente, la autoridad demanda que todos los líquidos, aerosoles, geles, cremas y pastas sean transportados dentro de una única bolsa plástica transparente con cierre hermético, con una capacidad aproximada de un litro (un cuarto de galón). Cada pasajero tiene permitido llevar únicamente una de estas bolsas para superar el control de seguridad.

Autoridades aeroportuarias revisarán valija por valija y retirarán todos los artículos que infrinjan esta norma. (Fuente: Shutterstock)

¿Qué pasa si llevas una botella de agua de más de 100 ml?

En el caso de que el agua embotellada supere el límite permitido y el pasajero intente acceder con ella al control de seguridad, los agentes aeroportuarios estarán facultados para solicitar su desecho previo a la continuación del proceso de inspección. La determinación definitiva sobre la admisión de cualquier artículo permanece en poder del personal de la TSA durante la supervisión .

Por tal motivo, los viajeros que partan desde Colombia hacia Estados Unidos deben examinar detenidamente el contenido de su equipaje de mano antes de llegar al aeropuerto, especialmente si transportan bebidas o cualquier otro líquido.

¿Cómo llevar agua en el avión sin infringir la norma TSA?

Existen diversas alternativas que permiten mantenerse hidratado sin violar las normativas de seguridad aeroportuaria:

Llevar una botella reutilizable completamente vacía en el equipaje de mano y llenarla en los dispensadores de agua potable que se encuentran después del control de seguridad.

Adquirir agua dentro de la zona de embarque, una vez superada la inspección, dado que las bebidas compradas en esa área no están sujetas al límite de 100 mililitros.

Si se requiere transportar agua en un envase, es fundamental asegurar que su capacidad sea de 100 ml o menos y situarla dentro de la bolsa plástica transparente junto con los demás líquidos permitidos.

Regla 3-1-1: qué líquidos puedes llevar en vuelos a Estados Unidos

La denominada regla 3-1-1 es la norma empleada por la TSA para regular el transporte de líquidos en la equipaje de mano.

Dicha disposición establece tres criterios fundamentales:

Cada envase debe tener un límite máximo de 100 mililitros (3,4 onzas).

Todos los recipientes deben colocarse dentro de una única bolsa plástica transparente con cierre hermético de aproximadamente un litro.

Cada pasajero está autorizado a presentar únicamente una bolsa de esta naturaleza durante el control de seguridad.

Las restricciones de la regla 3-1-1 aplican únicamente al equipaje de mano.

En el equipaje facturado es posible transportar botellas de agua sin el límite de 100 mililitros, siempre que cumplan con las políticas de la aerolínea y no infrinjan otras normas de transporte.