La arqueología en Europa acaba de dar un giro histórico con la identificación de un asentamiento monumental en el norte del Cáucaso. Este hallazgo apunta directamente a la mítica ciudad de Magas, considerada durante siglos como una leyenda por historiadores y cronistas. El descubrimiento tiene implicaciones profundas para la comprensión de las rutas comerciales entre Europa y Asia, al confirmar la existencia de un centro urbano que habría sido estratégico en el control territorial de la región. La antigua capital del reino de Alania emerge ahora como una pieza clave del pasado medieval. Además, este avance permite reconstruir parte de la historia de una civilización que había quedado relegada a relatos antiguos. La combinación de ciencia moderna y fuentes históricas abre una nueva etapa en el estudio del reino de Alania y su influencia en Eurasia. Durante siglos, la ubicación de Magas fue considerada uno de los grandes enigmas de la historia regional. Cronistas como Ibn Rustah y Al-Bakri describieron una ciudad imponente, con fuerte presencia religiosa y una estructura urbana sofisticada. El hallazgo en territorio de Chechenia fue posible gracias a la integración de excavaciones arqueológicas tradicionales con herramientas de teledetección. Estas técnicas permitieron identificar un entramado urbano complejo, con defensas y una densidad poblacional propia de una capital de gran relevancia. El descubrimiento también pone en el centro a los alanos, un pueblo de origen iranio que se asentó en el Cáucaso entre los siglos IX y XII. Su dominio territorial les permitió controlar pasos estratégicos vinculados a la Ruta de la Seda. Además de su influencia comercial, este grupo destacó por su temprana adopción del cristianismo y por su capacidad militar. Sus guerreros fueron reconocidos en distintos territorios, incluso participando como fuerzas aliadas en ejércitos de gran alcance. Los investigadores avanzan ahora en nuevas etapas de análisis para confirmar la cronología del asentamiento. Entre los próximos pasos se incluye la aplicación de pruebas de datación por radiocarbono para verificar si la destrucción del sitio coincide con el asedio mongol liderado por Batu Kan en 1240. De comprobarse esta relación, el descubrimiento consolidaría su relevancia como uno de los más importantes del siglo en la región. La posibilidad de reconstruir con precisión la historia de esta ciudad fortalece el conocimiento sobre las dinámicas políticas, culturales y comerciales del Cáucaso medieval.