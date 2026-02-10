El Gobierno de Gustavo Petro ratificó que el Día de San José será celebrado el próximo lunes 23 de marzo, aplicando la Ley Emiliani que traslada ciertos festivos al día lunes. Con esto, se garantiza un descanso prolongado de tres días que impulsará actividades turísticas, culturales y comerciales en todo el país. Este fin de semana XL representa una oportunidad para que los trabajadores y estudiantes puedan desconectarse de la rutina, al mismo tiempo que sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio esperan un repunte significativo en sus ingresos. El calendario oficial de festivos en Colombia señala que el próximo día de descanso será el lunes 23 de marzo, fecha en la que se conmemorará el Día de San José. Esta fecha se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, pero en Colombia rige la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios feriados al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. Por este motivo, el descanso oficial no se fija de manera inamovible en la fecha original, sino que se mueve al lunes más cercano. En los años en que el traslado ubica el feriado un lunes 23 de marzo, se genera un fin de semana largo legal y nacional, válido para todo el país. El Día de San José conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En Colombia, esta fecha hace parte de los feriados nacionales y, al trasladarse al lunes, suele generar un puente que impacta tanto en el descanso como en la actividad turística.