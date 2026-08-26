El Congreso eligió a los nuevos magistrados del CNE para 2026-2030: así quedó conformado el organismo

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El Congreso de la República definió la nueva composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que estará integrado por nueve magistrados durante el período 2026-2030. La elección se concretó el martes 25 de agosto, luego de una extensa jornada de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.

El resultado dejó siete lugares en manos de sectores de centroderecha y dos representantes del Pacto Histórico. La definición llegó después de que los partidos no consiguieran consensuar una lista única y terminaran llevando tres planchas diferentes a la votación conjunta del Senado y la Cámara de Representantes.

La sesión se prolongó hasta después de las 11 de la noche y estuvo precedida por conversaciones entre las bancadas para definir cómo se distribuirían los puestos del organismo electoral.

Cómo fue la votación para elegir a los nuevos magistrados del CNE

La primera lista reunió candidatos respaldados por Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, MIRA y Salvación Nacional. Estuvo integrada por Nubia Estela Martínez, Silvio Carrasquilla, Juan Carlos Wills, Juan Felipe Lemos, José Antonio Parra y Plinio Alarcón.

Por otro lado, una segunda plancha reunió a Cielo Rusinque, Ana Jimena Bautista, Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, con apoyos provenientes del Pacto Histórico, AICO y En Marcha. La tercera candidatura correspondió a Luis Pérez, respaldado por Cambio Radical.

Al momento de la votación, la primera plancha consiguió 169 votos, la segunda obtuvo 77 y la tercera alcanzó 28. La cifra repartidora utilizada para asignar las nueve magistraturas quedó establecida en 28.

Quiénes son los nueve nuevos magistrados del CNE

Tras aplicar la distribución correspondiente, el Consejo Nacional Electoral para el período 2026-2030 quedó integrado por:

Nubia Estela Martínez, Centro Democrático.

Silvio Carrasquilla, Partido Liberal.

Juan Carlos Wills, Partido Conservador.

Juan Felipe Lemos, Partido de la U.

José Antonio Parra, Salvación Nacional.

Plinio Alarcón, MIRA.

Cielo Rusinque, Pacto Histórico.

Ana Jimena Bautista, Pacto Histórico.

Gersel Pérez, Cambio Radical.

Congreso Imagen creada con IA

De esta manera, el Pacto Histórico consiguió dos de las nueve magistraturas, mientras que los siete puestos restantes quedaron repartidos entre otras fuerzas políticas.

La elección también dejó fuera a varios nombres que habían participado de las negociaciones previas. Entre ellos estuvieron Guillermo Rivera, Alirio Uribe y Gabriel Bustamante, quienes formaban parte de la segunda plancha presentada ante el Congreso.

Las negociaciones detrás de la conformación del nuevo CNE

Antes de llegar a la votación hubo conversaciones para intentar construir una única lista que distribuyera los nueve puestos entre las diferentes colectividades. Esa alternativa finalmente no prosperó y los legisladores debieron elegir entre tres propuestas.

Con los resultados obtenidos, la primera plancha consiguió seis lugares, la segunda se quedó con dos y la tercera obtuvo el puesto restante.

Uno de los puntos centrales de la negociación estuvo en la representación del Pacto Histórico. El sector buscaba conservar dos magistraturas y evaluó distintas alternativas para intentar conseguir una tercera.

Finalmente, Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista fueron quienes consiguieron ingresar al organismo por ese espacio político.

Qué funciones cumple el Consejo Nacional Electoral

El nuevo CNE tendrá un papel central durante los próximos cuatro años. Entre sus principales responsabilidades se encuentra la regulación, inspección y vigilancia de la actividad electoral de partidos, movimientos políticos y candidatos.

El organismo también interviene en cuestiones vinculadas con la financiación de las campañas, la personería jurídica de los partidos y diferentes controversias electorales.

La nueva integración deberá afrontar durante el período 2026-2030 distintos expedientes relacionados con reposición de gastos electorales, organizaciones políticas y eventuales modificaciones o escisiones dentro de las colectividades, además de los asuntos que surjan durante los próximos procesos electorales.