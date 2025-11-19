El Mall of the World avanza como uno de los megaproyectos más ambiciosos del planeta. (Fuente: Archivo)

El desarrollo de uno de los proyectos comerciales más ambiciosos del planeta avanza en Medio Oriente. Se trata del Mall of the World, una megaestructura de ocho millones de metros cuadrados que promete convertirse en el centro comercial más grande del mundo. El plan combina innovación arquitectónica, entretenimiento masivo y tecnología de vanguardia en un solo complejo.

Su diseño busca crear una “ciudad dentro de la ciudad” donde los visitantes puedan permanecer durante horas sin salir del complejo.

Además del componente comercial, el Mall of the World integrará hoteles, avenidas temáticas, áreas culturales y espacios dedicados al turismo internacional. La propuesta apunta a posicionar al país como un destino global de entretenimiento, compras y recreación, consolidando su liderazgo en la construcción de megaproyectos futuristas.

Qué características tendrá el shopping más grande del mundo

El Mall of the World será una estructura multifuncional con una superficie total estimada de ocho millones de metros cuadrados, convirtiéndolo en el centro comercial más grande jamás diseñado. El proyecto contempla una red de calles peatonales climatizadas, capaces de mantenerse a temperaturas agradables durante los meses más calurosos.

El complejo incluirá un gran boulevard cubierto, áreas temáticas inspiradas en distintas ciudades del mundo y zonas pensadas para eventos culturales y actividades recreativas. También contará con hoteles integrados, lo que permitirá alojar a visitantes sin que deban salir del área comercial.

Vista conceptual de las avenidas cubiertas y climatizadas que formarán parte de la megaestructura futurista.

Dentro del plan se prevé la incorporación de espacios inteligentes, sistemas avanzados de control climático y tecnologías de eficiencia energética que buscan posicionar al proyecto como un modelo de desarrollo urbano sostenible.

Cómo impactará la megaestructura en el turismo y la economía

El Mall of the World está diseñado no solo como un destino comercial, sino como un motor para el turismo internacional. Su escala y variedad de atracciones podrían atraer millones de visitantes al año, generando ingresos significativos y ampliando la oferta de ocio de la región.

Render del Mall of the World, el megaproyecto comercial que aspira a convertirse en el shopping más grande del mundo.

El proyecto reforzará la posición del país como uno de los principales centros de compras del mundo, un lugar donde la experiencia comercial se combina con entretenimiento, gastronomía y hospitalidad. La construcción de la megaestructura también impulsará la creación de miles de empleos directos e indirectos.

En términos económicos, se espera que el complejo contribuya al crecimiento del sector del turismo y del comercio minorista, sectores clave en la estrategia de diversificación económica de la región.

Cuándo podría inaugurarse el Mall of the World

Aunque el proyecto ha experimentado modificaciones desde su anuncio original, las autoridades han reiterado su intención de avanzar con la construcción en etapas. El objetivo es desarrollar una estructura que pueda expandirse progresivamente según la demanda turística y comercial.

La inauguración podría realizarse por fases, permitiendo que algunas áreas funcionen mientras continúan los trabajos en otras secciones del complejo. Este enfoque facilitará una apertura anticipada y una adaptación flexible a las necesidades del mercado.