Operativo de las Fuerzas Militares contra estructuras de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

La muerte de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco, fue confirmada este lunes 31 de agosto luego de una operación militar contra las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella indicó que la identidad del cabecilla fue establecida mediante una prueba dactiloscópica.

¿Quién era alias ‘Tigre’ y qué se sabe de su muerte?

De acuerdo con el Gobierno, alias ‘Tigre’ hacía parte de la estructura Carolina Ramírez y era considerado un hombre cercano a Iván Mordisco, uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc.

El cabecilla murió durante la Operación Azarías, desarrollada contra un campamento de esta organización armada en el Guaviare.

Operativo de las Fuerzas Militares contra estructuras de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. (Fuente: EFE/Ernesto Guzmán)

La acción tenía como objetivo afectar las capacidades militares y logísticas de la estructura, además de golpear sus fuentes de financiación y el control de corredores utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.

La identificación del cuerpo se realizó mediante un procedimiento dactiloscópico, lo que permitió a las autoridades confirmar oficialmente que entre los muertos se encontraba ‘Tigre’.

Operación Azarías dejó 20 muertos y cinco capturados

El balance oficial señala que 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez fueron afectados durante la operación. De ellos, 20 murieron, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados por la Fuerza Pública.

Entre las personas detenidas se encuentra alias ‘Víctor’, señalado por las autoridades como el cuarto cabecilla de la organización. Tanto los capturados como los menores fueron retirados del área en la que se desarrolló el operativo.

Durante las acciones también fueron incautados 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. Las autoridades todavía avanzaban en la consolidación de la cantidad total de munición encontrada.

El Gobierno sostuvo que la operación forma parte de la ofensiva contra las estructuras armadas que continúan operando en diferentes regiones del país.

De La Espriella advierte a Iván Mordisco

Tras conocerse la muerte de alias ‘Tigre’, el presidente Abelardo De La Espriella dirigió un mensaje directamente a Iván Mordisco y aseguró que las operaciones militares contra sus estructuras continuarán.

El mandatario afirmó que la Fuerza Pública seguirá actuando para ubicar a los integrantes de la organización y sostuvo que el Gobierno pretende recuperar el control de las zonas donde estos grupos mantienen presencia.

En ese contexto, lanzó una advertencia contra el máximo cabecilla de las disidencias: “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho”, afirmó De La Espriella.

El Gobierno anunció que continuará la ofensiva militar contra las estructuras vinculadas con Iván Mordisco. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente también aseguró que las operaciones se mantendrán de manera permanente y reiteró su respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía. Según su postura, la estrategia de seguridad de su Gobierno busca enfrentar directamente a las organizaciones armadas y no recurrir a negociaciones como mecanismo principal para enfrentar la violencia.

La ofensiva en el Guaviare se suma así a las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra las estructuras asociadas con Iván Mordisco, mientras el Gobierno insiste en que continuará buscando afectar a sus principales mandos y las capacidades que les permiten mantener presencia territorial.