Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 8 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy sábado 8 de agosto para Capricornio

Para Capricornio, la jornada favorece la escucha paciente en el círculo de amistades; de una voz cercana puede emerger una clave valiosa para el presente.

Las conclusiones tomarán forma más adelante, cuando la reflexión calme el impulso de juzgar y ordene lo vivido con mayor claridad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Capricornio?

Capricornio, en el trabajo este 2026-08-08 te irá mejor si aplicas la lección del día: presta atención a lo que un buen amigo o colega tenga que decirte, sin juzgar de inmediato. Escuchar con calma te revelará un matiz clave para un proyecto o decisión, evitando errores y fortaleciendo alianzas; más tarde, con la cabeza fría, sacarás conclusiones que te permitirán ajustar tu estrategia y avanzar con mayor seguridad.

Capricornio: así te irá en el amor este sábado

Capricornio, hoy el amor avanza cuando escuchas con calma: una charla honesta te permitirá comprender mejor los sentimientos de tu pareja o de alguien que te interesa. Evita juzgar; la empatía abrirá una puerta que no habías notado.

Compatibilidad destacada: Virgo. Su sentido práctico y su consejo oportuno encajan con tu necesidad de claridad; juntos podrán aterrizar planes y fortalecer la confianza durante este día.

Los números de la suerte para Capricornio

Para los del signo Capricornio, sus números de la suerte son "25, 41, 86, 3" y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, para tu bienestar mental hoy practica la escucha activa: recibe lo que tu amigo te diga sin juzgar, respira profundo y anota tus sensaciones; luego, procesa con calma y haz una breve caminata para liberar tensión.