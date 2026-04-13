El sistema de tránsito en Colombia tuvo un cambio que generó debate. Una ley aprobada en 2025 modificó reglas que estaban vigentes desde hace más de dos décadas. Por primera vez, algunos vehículos pueden circular sin cumplir requisitos que eran obligatorios para todos. Se trata de la Ley 2486 de 2025, una norma que regula los vehículos eléctricos livianos. Esta disposición introdujo excepciones frente al Código Nacional de Tránsito, vigente desde 2002, y cambió las condiciones para ciertos medios de transporte en el país. La Ley 2486 de 2025 establece que ciertos vehículos eléctricos livianos no deben cumplir con exigencias tradicionales del sistema de tránsito. En concreto, la norma permite circular sin SOAT, sin matrícula y sin licencia de conducción, siempre que se cumplan condiciones específicas. Esta excepción aplica para vehículos de bajo peso y velocidad limitada. La ley fija que deben pesar menos de 60 kilogramos o no superar los 40 km/h. Estas características, según el legislador, reducen el nivel de riesgo en la vía. El cambio rompe con un principio histórico del Código Nacional de Tránsito. Desde 2002, todos los vehículos debían contar con seguro obligatorio y licencia para circular. Ahora, una parte del parque automotor queda fuera de ese esquema. La norma se enfoca en los llamados vehículos de movilidad personal urbana. Allí entran bicicletas eléctricas, patinetas y otros medios similares impulsados por motor eléctrico. Para acceder a la exención, estos vehículos deben cumplir límites técnicos claros. Además del peso y la velocidad, se consideran medios de bajo impacto en seguridad vial. Por eso, la ley permite que sus usuarios no tengan que tramitar documentos que sí son obligatorios para carros o motos. Sin embargo, esto no significa que puedan circular sin reglas. Las autoridades mantienen restricciones sobre dónde pueden transitar y bajo qué condiciones. Por ejemplo, su uso está regulado en vías específicas y no en todos los espacios urbanos. El Código Nacional de Tránsito, vigente desde hace más de 20 años, establecía un marco uniforme para todos los vehículos. El SOAT y la licencia eran requisitos básicos para garantizar control, seguridad y responsabilidad en las vías. La nueva ley introduce un modelo distinto. Reconoce que no todos los vehículos representan el mismo riesgo y abre la puerta a regulaciones diferenciadas. Además, busca incentivar la movilidad sostenible y el uso de alternativas eléctricas en las ciudades. Este enfoque también se alinea con tendencias internacionales. Cada vez más países ajustan sus normas para integrar nuevos medios de transporte urbano. En Colombia, la Ley 2486 marca un punto de cambio en esa dirección.