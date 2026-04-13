Los bloqueos en Santander volvieron a encender la preocupación en varias vías clave del departamento, incluso después de un acuerdo que prometía aliviar la situación. Lo que parecía un avance en medio del paro terminó generando más incertidumbre. Durante algunas horas, la movilidad fue restablecida en corredores estratégicos, dando la sensación de que el conflicto entraba en una fase de solución. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente y los cierres reaparecieron. La falta de consenso entre los mismos manifestantes dejó en evidencia una fractura interna que ahora pone en duda la efectividad de los acuerdos alcanzados con las autoridades. El acuerdo inicial entre manifestantes y la Gobernación de Santander contemplaba levantar los bloqueos en puntos como el peaje de Lebrija, la vía al aeropuerto y el corredor hacia el Magdalena Medio. Esta medida sería temporal mientras avanzaban las conversaciones. Sin embargo, la decisión no fue respaldada por todos los sectores del paro. Algunos campesinos aseguraron que no fueron consultados y rechazaron lo pactado, lo que derivó en la reactivación de los bloqueos en Santander en cuestión de horas. Testimonios de manifestantes indican que una parte importante de los participantes no reconoce a los líderes que firmaron el acuerdo. Esto debilitó la legitimidad de la mesa de diálogo y generó una rápida reorganización de los cierres. En paralelo, siete líderes del paro aceptaron viajar a Bogotá para reunirse con el Gobierno Nacional. El objetivo principal es discutir la derogación de la resolución 2057 de 2025, relacionada con el avalúo catastral y el rol del IGAC. El gobernador Juvenal Díaz también participará en esta mesa, que busca destrabar el conflicto. No obstante, desde el inicio se advirtió que el levantamiento de bloqueos dependía de avances concretos en estas negociaciones. Algunos voceros han señalado que, si no hay respuestas favorables, las protestas podrían intensificarse. Incluso se ha mencionado la posibilidad de ampliar los bloqueos en Santander a otros municipios. Por ahora, la situación sigue siendo incierta. Las autoridades no han emitido nuevos pronunciamientos, mientras la atención está puesta en los resultados de la reunión en Bogotá y en si se logra un consenso que permita levantar los bloqueos de forma definitiva.