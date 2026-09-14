En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Durante este lunes 14 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) notificó que llevará a cabo cortes programados de agua en varias zonas de la ciudad, como parte de sus labores de saneamiento en la red de suministro.

Para no experimentar imprevistos, conoce cuáles son las áreas afectadas, calles en las que se realizarán los cortes, el horario de la interrupción y los motivos de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Soacha

Los cortes de suministro se realizarán en Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzon, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael de La Calle 25 A La Calle 42, entre La Carrera 28 Este a la Carrera 53 Este (Soacha) desde las 10:00 a.m. por mantenimiento Correctivo.

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