En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este viernes 26 de diciembre

Durante este viernes, 26 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

San Joaquín

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de la vereda Paturia durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este viernes en Colombia (foto: Pexels).

Sabana De Torres

Los cortes serán en Corregimiento Cerrito, Veredas San Luis Magara, Veracruz KM 80, La Pescado, Barranco Cerrito, Magdalena, Caño Peruetano, Campo Tigre y algunos sectores de Las Lajas, La Bahía, La Cristalina, Rosablanca, Birmania y Llano Grande durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Chipata

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Cortes en Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Cortes en Veredas Tebaida, Peña Tambor, El Amarillo, Palo Blanco, Llanadas; y, sectores de Monte Oscuro y Los Laureles durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Villanueva

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Higueras y El Caucho durante las 09:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barbosa

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Centro durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda San Salvador durante las 08:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Saboyá

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Saboya y Chiquinquira durante las 09:30 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sabana De Torres

Cortes en Corregimiento Cerrito, Veredas San Luis Magara, Veracruz KM 80, La Pescado, Barranco Cerrito, Magdalena, Caño Peruetano, Campo Tigre y algunos sectores de Las Lajas, La Bahía, La Cristalina, Rosablanca, Birmania y Llano Grande durante las 15:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sabana De Torres

Cortes en Vereda Aguas Negras y algunos sectores de San Luis Magara y Barranco Colorado durante las 07:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Urbanización 01 de Mayo durante las 07:00 - 16:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

San Pablo

Interrupciones de electricidad en Urbanización San Jorge durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Simacota

Cortes por Algunos sectores de las veredas Moya Jovina, San Pedro, La Militosa y Chontarales durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Cortes en Algunos sectores de la vereda Paturia durante las 15:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Pablo

Interrupciones en Urbanización La Sierra sector El Bolsillo durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puerto Wilches

Cortes en Casco urbano sectores de la calle 5 con carreras 4 y 4A durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Centro Poblado La Forest durante las 08:00 - 16:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Wilches

Cortes en Alguno sectores de la vereda Kilómetro 3 durante las 08:00 - 16:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

