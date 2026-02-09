Uno de los restaurantes más tradicionales de Colombia, famoso por haber convertido las berenjenas en escabeche y las ensaladas de papaya verde en platos de culto, cerró definitivamente su sede en Bogotá. El lugar, que durante más de una década fue un punto de encuentro para quienes buscaban auténtica cocina del Caribe, bajó la reja en Chapinero Alto sin comunicados oficiales ni despedidas públicas, sorprendiendo a clientes fieles y al sector gastronómico de la capital. La operación del proyecto culinario, con un profundo arraigo en las tradiciones de Córdoba, Sucre y Bolívar, terminó de manera definitiva a comienzos de 2025. La sede funcionaba en la Calle 56 #4A-11 y era considerada una de las vitrinas más sólidas de la cocina caribeña en Bogotá. El restaurante que cerró fue La Cocina de Pepina, una marca que durante años se ganó el respeto de críticos, chefs y comensales por su defensa de la cocina caribeña auténtica. Aunque sigue operando en Cartagena, la sede de Bogotá ya no volverá a abrir, lo que marca el final de una etapa clave para la gastronomía regional en la capital. Su propuesta no era comercial ni adaptada al paladar urbano: apostaba por recetas heredadas, técnicas de fogón lento y sabores intensos que conectaban directamente con las cocinas de las riberas del Sinú y las sabanas costeras. Aunque no hubo un comunicado oficial detallando las razones, el cierre estaría relacionado con dificultades económicas y una decisión estratégica de concentrar la operación en un solo punto. Todo indica que los responsables del restaurante optaron por centralizar esfuerzos en Cartagena, donde se mantiene la sede principal y el corazón del proyecto. La ausencia de un anuncio formal generó incertidumbre entre los seguidores del restaurante, pero en redes sociales quedó en evidencia que la sede bogotana dejó de operar de manera definitiva tras varios meses de actividad irregular. La Cocina de Pepina es mucho más que un restaurante. Es el legado de María José Yances Guerra, conocida como Pepina, una cocinera tradicional que convirtió recetas familiares en una propuesta gastronómica respetada a nivel nacional. El proyecto nació en la costa Caribe y se consolidó en Cartagena, desde donde dio el salto a Bogotá hace más de 12 años. La intención era clara: llevar la cocina de las sabanas cordobesas y los pueblos ribereños al centro del país, sin perder autenticidad ni identidad. Entre las preparaciones más emblemáticas de La Cocina de Pepina estaban las berenjenas en escabeche, que se convirtieron en su sello, y las ensaladas de papaya verde, un plato poco común fuera del Caribe pero muy apreciado por su frescura y equilibrio. A eso se sumaban recetas como: Todos preparados con ingredientes como ají dulce, ahuyama, ñame, okra, bledo y especias propias de la cocina costeña. Pepina falleció en 2014, pero su cocina no desapareció. Desde entonces, sus sobrinos Christian y Mateo asumieron la dirección del restaurante, manteniendo vivo el recetario original y la filosofía de respeto por la tradición. Ellos fueron quienes sostuvieron el proyecto durante los últimos años y ahora concentran la operación en Cartagena, donde La Cocina de Pepina sigue atendiendo al público y preservando la memoria culinaria de su fundadora.