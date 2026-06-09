Cambia la licencia de conducir: agregarán un nuevo requisito y estas personas perderán el carnet.

El proyecto incorpora un requisito que podría poner en riesgo la vigencia de miles de licencias de conducción.

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La licencia de conducción en Colombia podría enfrentar uno de los cambios más profundos de las últimas décadas. La Comisión Sexta del Senado dio luz verde a un proyecto de ley que crea un sistema de puntos para todos los conductores, una herramienta que castigaría las infracciones de manera progresiva y que podría terminar con la cancelación del pase para quienes acumulen repetidos incumplimientos de las normas de tránsito.

La iniciativa, que continúa su trámite legislativo en el Congreso, busca fortalecer la seguridad vial mediante un mecanismo de seguimiento permanente al comportamiento de cada conductor. De aprobarse en las siguientes etapas, obtener y conservar la licencia ya no dependería únicamente de cumplir los requisitos tradicionales, sino también de mantener un historial responsable en las carreteras.

¿Qué es el nuevo sistema de puntos para la licencia de conducción?

La propuesta establece que cada ciudadano recibirá una cantidad determinada de puntos al momento de obtener su licencia de conducción. Ese puntaje funcionará como una especie de saldo que disminuirá cada vez que el conductor cometa una infracción de tránsito.

La lógica detrás de la reforma es sencilla: mientras más faltas acumule una persona, más puntos perderá. El historial quedará registrado y permitirá a las autoridades identificar a quienes incurren constantemente en conductas riesgosas al volante.

Según los impulsores del proyecto, el objetivo es generar un mayor compromiso con las normas de tránsito y reducir la reincidencia que actualmente se presenta en las vías colombianas.

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¿Quiénes podrían perder la licencia de conducción con esta reforma?

Los conductores que agoten completamente su puntaje serían los principales afectados. Cuando el saldo llegue a cero, la licencia podría ser cancelada, lo que impediría seguir conduciendo legalmente en el territorio nacional.

La medida apunta especialmente a quienes registran infracciones frecuentes y demuestran patrones repetitivos de incumplimiento. Bajo este modelo, una sola multa no implicaría perder el pase, pero sí comenzaría a afectar el puntaje disponible.

De esta manera, la permanencia de la licencia dejaría de depender únicamente de la renovación periódica y pasaría a estar vinculada directamente al comportamiento acumulado del conductor.

¿Las multas de tránsito desaparecerán con el nuevo sistema?

No. Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que el esquema de puntos funcionaría de manera paralela al sistema actual de sanciones económicas.

Esto significa que las multas seguirían existiendo y continuarían aplicándose conforme a las normas vigentes. La diferencia es que, además de pagar la sanción correspondiente, el conductor podría perder parte de su puntaje.

Los promotores de la iniciativa sostienen que el propósito no es aumentar los castigos económicos, sino crear una herramienta adicional que incentive una conducción más segura y responsable.

¿Se podrán recuperar los puntos perdidos de la licencia?

La propuesta contempla mecanismos orientados a la recuperación del puntaje mediante procesos de formación y educación vial.

La idea es que los conductores tengan la posibilidad de corregir comportamientos inadecuados a través de cursos especializados, capacitaciones y programas de reentrenamiento enfocados en seguridad vial.

Este componente pedagógico busca que el sistema no sea únicamente sancionatorio, sino que también contribuya a generar cambios reales en la conducta de quienes utilizan diariamente las carreteras del país.

¿Por qué el Congreso quiere implementar este sistema?

Los autores del proyecto consideran que el modelo podría ayudar a disminuir la accidentalidad y promover una cultura de mayor respeto por las normas de tránsito.

Experiencias similares ya funcionan en varios países, donde los sistemas de puntos han servido para identificar conductores reincidentes y fortalecer las estrategias de prevención. La intención es que las sanciones tengan un efecto más duradero sobre el comportamiento vial y no se limiten al pago de una multa.

Además, la iniciativa busca que los nuevos conductores reciban un acompañamiento más cercano durante sus primeros años de experiencia al volante, fomentando hábitos de conducción más seguros desde el inicio.

¿Cuándo entraría en vigencia el sistema de puntos para la licencia de conducción?

Por ahora, la reforma no es una ley definitiva. Aunque ya fue aprobada en la Comisión Sexta del Senado, todavía debe superar varias etapas dentro del Congreso antes de convertirse en una norma obligatoria para todos los conductores.

Durante el debate legislativo también se han planteado interrogantes sobre la forma en que se coordinará el sistema de puntos con las sanciones actuales y sobre los mecanismos tecnológicos necesarios para llevar un control permanente de cada licencia.