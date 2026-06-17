La situación podría derivar en una deportación o en una salida voluntaria del país. Mientras tanto, el Gobierno colombiano ya pidió acciones diplomáticas para atender el caso.

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La detención del activista y creador de contenido colombiano Beto Coral en territorio estadounidense generó un amplio debate político y migratorio. Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, fue arrestado el 16 de junio en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un procedimiento cuyos motivos oficiales aún no han sido revelados .

La noticia fue divulgada inicialmente por el periodista Daniel Coronell, quien aseguró haber hablado directamente con Coral minutos antes de su captura. Según la información conocida hasta ahora, el colombiano enfrenta un proceso migratorio que podría terminar en una deportación o en una salida voluntaria de Estados Unidos.

¿Qué pasó con Beto Coral en Estados Unidos?

De acuerdo con los detalles entregados por Daniel Coronell, Coral fue detenido por agentes vinculados al sistema de seguridad nacional estadounidense mientras se encontraba acompañado por su hijo menor de edad.

En videos difundidos en redes sociales se observa parte del operativo. Las imágenes muestran la presencia de uniformados y posteriormente el traslado del activista por parte de las autoridades.

Aunque hasta el momento no se han hecho públicos los cargos o razones específicas que motivaron el procedimiento, Coronell indicó que la situación va más allá de una simple retención administrativa, ya que existe la posibilidad de que el caso sea revisado por un juez migratorio.

Beto Coral fue detenido por ICE en Estados Unidos: Petro interviene y crece la incertidumbre sobre su futuro migratorio.

¿Cuáles son las opciones migratorias que tiene Beto Coral tras su captura?

Según la información divulgada por el periodista colombiano, Coral tendría dos caminos inmediatos dentro del proceso.

El primero consiste en apelar la decisión ante un juez de inmigración para intentar permanecer legalmente en Estados Unidos. El segundo escenario sería aceptar una salida voluntaria, mecanismo que le permitiría abandonar el país sin llegar a una deportación formal.

La diferencia entre ambas alternativas es significativa, pues una deportación puede generar restricciones futuras para ingresar nuevamente al territorio estadounidense.

¿Por qué Beto Coral vivía en Estados Unidos?

Beto Coral reside en Estados Unidos desde 2015. El activista ha señalado en varias ocasiones que abandonó Colombia tras recibir amenazas relacionadas con su actividad política y con las investigaciones que adelantó sobre el asesinato de su padre.

Su padre, Humberto Coral, fue capitán de la Policía Nacional y participó en el Bloque de Búsqueda que persiguió al narcotraficante Pablo Escobar. Meses después de la caída del capo del cartel de Medellín, el oficial fue asesinado.

Desde entonces, Coral desarrolló una intensa actividad en redes sociales, enfocada principalmente en temas políticos y denuncias relacionadas con figuras públicas colombianas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la detención de Beto Coral?

La captura del activista también provocó una reacción inmediata del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Durante un consejo de ministros, el mandatario ordenó a la Cancillería realizar gestiones ante las autoridades estadounidenses para buscar la liberación del colombiano. Petro aseguró que el caso tendría componentes de persecución política y pidió acompañamiento diplomático.

Además, manifestó que el Gobierno colombiano estaría dispuesto a facilitar el regreso de Coral al país en caso de que finalmente no pueda permanecer en territorio estadounidense.

¿Qué relación tiene Abelardo de la Espriella con la polémica?

En medio de la controversia, diferentes sectores políticos y usuarios en redes sociales vincularon el caso con recientes denuncias realizadas por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Durante las últimas semanas, De la Espriella había impulsado acciones públicas contra personas que, según él, estarían participando en actividades irregulares relacionadas con procesos electorales de la izquierda colombiana en el exterior.

Un mensaje publicado por el abogado pocas horas antes de conocerse la detención de Coral generó interpretaciones y especulaciones en redes sociales, aunque hasta el momento no existe evidencia pública que establezca una relación directa entre sus denuncias y la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses.

¿Quién es Beto Coral y cuál ha sido su trayectoria política?

Beto Coral es abogado, activista digital y figura reconocida dentro de sectores progresistas colombianos. Durante los últimos años ganó notoriedad por sus publicaciones en redes sociales, donde ha realizado denuncias y comentarios sobre la actualidad política nacional.

También participó en procesos electorales como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional de colombianos en el exterior, impulsando propuestas relacionadas con la atención consular y los derechos de los migrantes.

Con información de EFE.-