El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este domingo, 2 de agosto de 2026.

Horóscopo de hoy domingo 2 de agosto para Libra

Para Libra, la jornada favorece la curiosidad serena: pueden asomar indicios de un viaje próximo y, con ellos, comprensiones más hondas sobre la vocación.

Lo ya vivido actúa como brújula; la dirección se aclara al soltar rigideces y acoger lo nuevo, con la sensación clara de que lo mejor apenas comienza.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Libra?

Libra, este 2026-08-02 tu ámbito laboral se encamina gracias a un viaje inminente a un destino aún desconocido: esa experiencia te ayudará a comprender con mayor profundidad tu verdadera vocación. Lo hecho hasta ahora te servirá para ajustar el rumbo y ver hacia dónde vas; lo mejor de tu carrera está por comenzar, así que mantén la mente abierta y prepárate para dar el siguiente paso.

Libra: así te irá en el amor este domingo

Libra, en el amor, durante este día te atreverás a salir de lo conocido: un encuentro o conversación actuará como un viaje interior que te hará comprender con más profundidad lo que de verdad deseas; lo vivido hasta ahora te orienta y anuncia un inicio prometedor.

Compatibilidad del día: Sagitario; su energía aventurera y franca potencia tu impulso de explorar y favorece conexiones espontáneas y optimistas durante este día.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Libra

Para los Libra, sus números de la suerte son 3, 63, 96 y 2; útiles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, en ese viaje que abrirá tu vocación, prioriza tu equilibrio: duerme bien, hidrátate y camina a ritmo suave; dedica 10 minutos diarios a respirar profundo o escribir, para cuidar tu calma mental y asimilar lo nuevo.