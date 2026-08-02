Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 2 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este domingo para Virgo

Para Virgo, el día fluye con más armonía al dejar en suspenso reproches y ampliar el enfoque; la rigidez se disipa cuando se admiten matices.

El recuerdo de los apoyos recibidos abre paso a la gratitud y eleva el ánimo, marcando una pauta más serena para las interacciones de hoy.

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Virgo?

Para las personas de Virgo, este 2026-08-02 el trabajo fluirá mejor si evitan echar en cara errores y, en cambio, escuchan y consideran otras perspectivas; la empatía y la flexibilidad favorecerán acuerdos, mejorarán el clima laboral y permitirán avances, mientras que la confrontación directa podría frenar los resultados.

Virgo: así te irá en el amor este domingo

Virgo, en el amor hoy conviene bajar el tono y evitar reproches: estás viendo la situación solo desde tu perspectiva. La empatía y la humildad te traerán mejores resultados que insistir en tener la razón.

Tu mayor compatibilidad del día será con Libra, cuyo equilibrio y diplomacia te ayudarán a ver ambas caras de la historia. Con este signo podrás conversar sin juicios y alcanzar acuerdos justos.

Los números de la suerte para Virgo

Los números de la suerte para Virgo son 46, 48, 96 y 84; pueden servir para elegir fechas clave, orientar decisiones o probar fortuna en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, cuida tu salud mental practicando la empatía: respira profundo antes de reaccionar, mira la situación desde su perspectiva y anota tres cosas que agradeces de esa persona; así reducirás el estrés y te sentirás más en paz.