Un país del África central sorprendió a la comunidad internacional tras registrar el mayor aumento militar del mundo en el último año. De acuerdo con un informe del SIPRI, mientras el gasto en defensa global alcanzó niveles récord en 2023, esta nación africana duplicó su presupuesto militar en apenas doce meses.

El incremento se explica por un contexto de conflictos internos, fragilidad institucional y tensiones regionales. A diferencia de otros países africanos que reforzaron sus fuerzas armadas gracias a mayores ingresos energéticos, este Estado optó por priorizar la seguridad como eje central de su política nacional, aun con recursos limitados.

La decisión también impacta en el tablero internacional. Estados Unidos, China y Rusia han profundizado su presencia en África mediante cooperación militar, obras estratégicas y venta de armamento. El crecimiento acelerado del gasto defensivo local obliga a las potencias a replantear su influencia, ante gobiernos que buscan mayor autonomía y capacidad de negociación.

Un dato que reconfigura la geopolítica africana

Según el SIPRI, el gasto militar mundial alcanzó los 2,4 billones de dólares en 2023, con aumentos en todas las regiones. Sin embargo, el caso más llamativo fue el de este país africano que, pese a su inestabilidad política, protagonizó un salto inédito en inversión militar, enviando una señal clara: África ya no es solo un escenario de disputa externa, sino un actor que empieza a marcar agenda propia.

El salto en el gasto militar fue tan pronunciado que superó incluso los incrementos registrados en varias potencias europeas. Este escenario refuerza una tendencia cada vez más visible: el continente africano apunta a consolidar capacidades propias, disminuir la dependencia de apoyos externos y ganar margen de decisión en un contexto internacional más competitivo.

Los ejércitos que lideran el aumento del gasto

República Democrática del Congo : registró un incremento superior al 100% en apenas un año , el más alto a nivel global según los datos disponibles.

Argelia : mostró un crecimiento sostenido del presupuesto militar , impulsado principalmente por sus ingresos derivados de las exportaciones de gas .

Estados Unidos: aunque no lidera el aumento porcentual, mantiene el mayor presupuesto de defensa del mundo, muy por encima del resto de los países.

China: 29 años consecutivos de aumento en su gasto de defensa.

Rusia: crecimiento sostenido por la guerra y la tensión regional.

El país africano que lideró el aumento en gasto militar

El país con el incremento más alto fue la República Democrática del Congo, que elevó su presupuesto militar más del 100% durante 2023. Le siguió Argelia, impulsada por sus ingresos de gas. Ambos casos muestran una tendencia de fortalecimiento interno en medio de un entorno internacional más incierto.

Según el informe, las potencias globales, Estados Unidos, Rusia y China, también aumentaron sus gastos, lo que refleja un mundo en el que la seguridad volvió a ser prioridad. África, por su parte, gana relevancia estratégica y redefine su papel en el escenario global.