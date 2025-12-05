Para empresas que buscan más que un brindis de fin de año, la propuesta de eventos crece en clave de experiencia y responsabilidad. En este escenario, Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center se posiciona como una opción que conjuga gastronomía de autor, espacios emblemáticos, experiencia premium y una gestión sustentable cada vez más relevante.

Con más de 6.500 m² dedicados a reuniones y 22 salones adaptables, el hotel ofrece el marco para eventos corporativos que van desde el cóctel de fin de año hasta cenas de gala con servicio completo. Entre los espacios destacados figuran el Salón Libertador, con techos artesonados; el Salón Retiro, de aire clásico sofisticado; y las salas Águila y Atalaya, situadas en el piso 24 con vistas al Río de la Plata, lo que transforma el entorno en parte de la experiencia.

Ubicado en el barrio de Retiro, con acceso directo desde la autopista Illia al aeropuerto internacional y a pocos minutos de Puerto Madero, el hotel combina practicidad y prestigio. Esto facilita tanto la llegada de equipos locales como la concurrencia de invitados internacionales.

Tres propuestas diseñadas para celebrar el fin de año

Cóctel descontracturado : variedad de bocados fríos y calientes, mesa de fiambres y quesos, cazuelas, patisserie y brindis con Champagne.

Menú de tres pasos con recepción : recepción gourmet + elección entre picaña Angus sous vide, solomillo de cerdo ahumado o pechuga laqueada; postre a elección; servicio bandejeado y maridaje con vinos + Champagne.

Open-Bar: selección de cócteles clásicos y cerveza nacional durante 3 horas.

Todas las opciones incluyen el alquiler de los salones (sujeto a disponibilidad) y la coordinación integral por parte del equipo de banquetes, lo que permite a los organizadores centrarse únicamente en disfrutar junto a sus colaboradores y clientes.

Sustentabilidad como eje diferenciador

Lo que distingue a la propuesta de Sheraton Buenos Aires Hotel para esta temporada es su enfoque en la sustentabilidad: mientras muchas empresas elevan su mirada hacia eventos que “no dejen huella”, el hotel hace tangible ese compromiso a través de políticas para reducir consumo de agua hasta en un 30% en renovaciones recientes, e incluso estaciones de carga para autos eléctricos en su garage, como parte de su estrategia ambiental.

Además, en un contexto donde la industria hotelera enfrenta el reto de reducir sus emisiones de carbono en un 66% por habitación hacia 2030, según la Sustainable Hospitality Alliance, el hotel está trabajando en ese rumbo a través de su programa de remodelaciones integrales.

“Hoy las compañías quieren celebrar sin descuidar sus metas climáticas. En Sheraton Buenos Aires unimos calidad, servicio cinco estrellas y criterios de sostenibilidad para que cada fin de año sea memorable y, a la vez, con menor huella de carbono. Nuestro equipo acompaña a los clientes en decisiones concretas -desde menúes y logística hasta gestión de residuos- para que el impacto positivo se note en el salón y en el planeta”, afirmó Cecilia Hovsepian, Director of Sales & Marketing Multi Property de Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center y Park Tower, a Luxury Collection Hotel Buenos Aires.

Este enfoque es particularmente relevante para aquellas empresas que desean vincular su cierre de año con valores de sostenibilidad, una tendencia al alza en el sector corporativo y de eventos. Para el cierre de año, el hotel ofrece una plataforma donde la celebración empresarial se transforma en una experiencia premium con conciencia.

Cada formato de evento permite a las empresas reunir a sus colaboradores, clientes o socios en un entorno que combina calidad, vistas emblemáticas y una gestión responsable del impacto.

Para reservas y consultas: sales.buenosaires@marriott.com | +54 11 4318-9000.