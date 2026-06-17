La industria vitivinícola argentina volvió a sumar un reconocimiento de relevancia internacional. En esta oportunidad, Bodega Trapiche anunció que su vino Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2024 fue distinguido con la Medalla de Oro y nombrado “Wine of the Year – Argentina" en la edición 2026 de los Sommeliers Choice Awards, uno de los concursos más prestigiosos del sector a nivel mundial. El ejemplar alcanzó un puntaje de 92 puntos y se posicionó como el vino argentino mejor valorado dentro de la competencia.

La distinción llega en un contexto en el que las bodegas argentinas buscan consolidar su presencia en mercados internacionales cada vez más competitivos, donde la calidad, la identidad y la diferenciación juegan un papel central para captar la atención de consumidores y especialistas.

El legado de una línea histórica

Más allá del premio obtenido por la cosecha 2024, desde Trapiche destacan que el reconocimiento pone en valor una tradición enológica construida a lo largo de décadas.

Según explicó Sergio Casé, enólogo de la bodega, la línea Medalla es heredera directa de los grandes vinos ícono que marcaron la historia de la compañía desde 1983. Se trata de una etiqueta que representa la evolución de un estilo que ha acompañado el crecimiento de la vitivinicultura argentina y que hoy continúa vigente en los principales mercados del mundo.

“Para nosotros, este vino representa la base de nuestra historia; es un gran vino de primera zona, característica que nos permitió explorar y conquistar nuevas regiones como el Valle de Uco”, señaló Casé.

El especialista agregó que el premio también reconoce atributos que hoy forman parte de la identidad de los vinos elaborados por la bodega, entre ellos la sutileza, la elegancia y la capacidad de guarda, además de una fuerte conexión con las zonas históricas de producción vitivinícola de Mendoza.

Un Cabernet Sauvignon que apuesta por la elegancia

Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon 2024 se caracteriza por un perfil que combina complejidad aromática y equilibrio. Presenta un color rojo intenso con reflejos violáceos y expresa aromas que recuerdan a mermelada de ciruela, pimientos verdes, pasas de uva, tabaco y delicadas notas aportadas por la madera. En boca se destaca por su persistencia, con taninos maduros y una textura redonda.

La búsqueda detrás de este vino apunta a ofrecer una interpretación contemporánea de una variedad clásica, privilegiando la frescura y la identidad del origen por encima de las intervenciones excesivas durante el proceso de elaboración.

La vuelta a métodos tradicionales

Uno de los aspectos más distintivos de este Cabernet Sauvignon es la filosofía de producción adoptada por el equipo enológico.

Casé explicó que la crianza se realiza en fudres, un método tradicional que permite una evolución más lenta del vino y favorece que la personalidad de la uva y las características del terroir se expresen con mayor claridad.

Según el enólogo, este enfoque busca recuperar prácticas históricas de elaboración para resaltar la influencia natural del entorno mendocino, incluyendo el aporte que realiza el Río Mendoza al ecosistema vitivinícola de la región.

“Este premio honra un espíritu de exploración que ha trascendido generaciones y sigue guiando nuestro camino”, afirmó el especialista al referirse a la distinción obtenida en el certamen internacional.

Un nuevo respaldo para la vitivinicultura argentina

El reconocimiento se suma a otros logros recientes alcanzados por la bodega en competencias internacionales. Desde Trapiche recordaron que en 2024 la compañía también obtuvo una importante distinción con Tesoro Malbec, un antecedente que contribuyó a fortalecer su reputación dentro de la industria global del vino.

Estos resultados reflejan una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: el creciente reconocimiento internacional de los vinos argentinos no solo por la calidad de sus varietales, sino también por la diversidad de sus terroirs y la evolución de sus estilos de elaboración.

Con este nuevo reconocimiento internacional, Trapiche suma un nuevo capítulo a una trayectoria que busca proyectar la identidad del vino argentino en los principales mercados del mundo, manteniendo el equilibrio entre tradición, innovación y expresión del origen.