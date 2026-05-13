La transformación energética ya no es una promesa a futuro: empezó a redefinir el presente de las grandes compañías. En ese escenario, Mastellone Hnos. acaba de concretar un paso que marca un antes y un después para su operación industrial en el país: desde este año, el 100% de la energía eléctrica que utilizan sus plantas proviene de fuentes renovables. El anuncio posiciona a la empresa como uno de los principales referentes de sustentabilidad dentro de la industria alimenticia argentina y consolida una estrategia ambiental que viene profundizando desde hace más de cinco años. La decisión impacta de lleno en la reducción de emisiones contaminantes: la compañía estima evitar la generación de 37.299 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), uno de los gases asociados al calentamiento global. “Haber logrado que el 100% de la energía que requiere Mastellone Hnos. para su operación sea de origen renovable es un gran hito para la empresa”, destacó Juan Alonso, jefe de Gestión y Control Ambiental de la firma. La transición comenzó en 2020, cuando la empresa dio sus primeros pasos en el abastecimiento de energía limpia y alcanzó a cubrir el 28% de su demanda eléctrica. A partir de allí, el proceso se aceleró. En octubre de 2024, un acuerdo con MSU Green Energy permitió elevar el porcentaje al 63% mediante energía solar generada en el parque Pampa del Infierno, en Chaco. Pocos meses después, la compañía avanzó con Pampa Energía para incorporar energía eólica proveniente de parques ubicados en Bahía Blanca, llevando la cobertura renovable al 80%. El tramo final llegó con el aporte de energía hidroeléctrica desde la central El Chocón-Arroyito, también a través de un acuerdo con MSU. Así, la matriz energética de Mastellone Hnos. quedó integrada por tres fuentes limpias: solar, eólica e hidroeléctrica. Una combinación que apunta no solo a reducir emisiones, sino también a fortalecer un esquema de abastecimiento sustentable de largo plazo. El cambio abarca las operaciones de los complejos industriales Pascual Mastellone, en General Rodríguez, y Victorio Mastellone, en Trenque Lauquen, además de las plantas ubicadas en Canals, Albariños, Leubucó, Mercedes, Villa Mercedes y Junín. La iniciativa se enmarca en una agenda cada vez más presente en las grandes industrias: producir más, pero con menor impacto ambiental. La presión de consumidores, mercados e inversores aceleró en los últimos años la carrera de las empresas por reducir su huella ambiental. En la industria alimenticia, donde el consumo energético representa uno de los principales desafíos operativos, la transición hacia energías renovables empieza a ocupar un rol central. Con este movimiento, Mastellone Hnos. busca posicionarse dentro de esa nueva generación de compañías que integran sustentabilidad, innovación y escala industrial como parte de una misma estrategia.