Misiones decidió avanzar con la obra pública para la construcción de viviendas. Con una estrategia que combina inversión provincial y financiamiento internacional, el Gobierno busca sostener la actividad de la construcción, recuperar puestos de trabajo y garantizar la continuidad de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo local.

La iniciativa se apoya en dos pilares. Por un lado, la provincia gestiona un crédito multisectorial por US$ 40 millones ante FONPLATA para reactivar alrededor de 70 obras inconclusas y desarrollar nueva infraestructura social. Por otro, mantiene en marcha la construcción de viviendas financiadas íntegramente con recursos propios a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

El objetivo es doble: responder a las necesidades habitacionales y de infraestructura de miles de familias misioneras y, al mismo tiempo, sostener uno de los sectores más golpeados por la desaceleración de la obra pública.

Un crédito internacional para impulsar obras estratégicas

La operación, denominada “Última Milla”, cuenta con la intervención del Ministerio de Economía y apunta a fortalecer áreas sensibles para el crecimiento provincial, como vivienda, educación, energía, agua potable y saneamiento.

De concretarse, el financiamiento permitirá beneficiar a más de 300.000 misioneros y reactivar proyectos distribuidos en distintos municipios de la provincia. Actualmente, equipos técnicos provinciales y nacionales trabajan en la evaluación de las iniciativas presentadas con el objetivo de que la operación pueda aprobarse antes de fin de año y permita iniciar las obras previstas durante 2026.

El crédito contempla una tasa estimada del 2% anual más la tasa SOFR, utilizada como referencia en los mercados financieros internacionales.

Viviendas con fondos propios y nuevas etapas de construcción

En paralelo, Misiones mantiene activa la construcción de viviendas con recursos provinciales. El IPRODHA prevé finalizar a fines de agosto unas 300 viviendas correspondientes a la Convocatoria 250, ubicadas en Itaembé Guazú y Apóstoles. La entrega de las unidades habitacionales está planificada para los primeros días de septiembre.

Además, durante la segunda quincena de julio y los primeros días de agosto comenzará una nueva etapa de obras en el sector 4 de Itaembé Guazú y en distintas localidades del interior provincial.