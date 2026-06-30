Viajar dejó de ser únicamente elegir un destino. En un escenario marcado por el aumento sostenido de los costos médicos internacionales, la asistencia al viajero pasó a ocupar un lugar central en la planificación de cualquier viaje. Frente a este contexto, Universal Assistance presentó BEST, un nuevo producto con cobertura médica de hasta USD 5 millones, la más amplia de su categoría, pensado para responder a un mercado que demanda mayor protección y soluciones cada vez más digitales.

En diálogo con El Cronista, Leonardo Napal, Country Manager Argentina de Universal Assistance, analiza cómo evolucionó la industria tras la pandemia, cuáles son los principales desafíos del sector y por qué la inteligencia artificial será uno de los pilares de la asistencia al viajero del futuro.

“Las coberturas más altas dejaron de ser un diferencial para convertirse en una necesidad”

—Los costos médicos en el exterior vienen creciendo año tras año. ¿Qué casos concretos están viendo que explican la necesidad de coberturas cada vez más altas?

—Desde Universal Assistance estamos viendo con claridad una tendencia sostenida al alza en los costos médicos internacionales, impulsada tanto por la inflación sanitaria como por una mayor complejidad de los tratamientos. Las coberturas más altas son una necesidad para garantizar que el viajero esté realmente protegido frente a eventos que pueden tener un impacto económico muy significativo.

—Hace algunos años una cobertura de USD 250.000 parecía suficiente. ¿Qué cambió para que hoy se hable de coberturas de hasta USD 5 millones?

—Hoy, la clave para viajar tranquilo es contratar empresas con respaldo, capaces de brindar un servicio de calidad y con la rapidez que se necesita ante un imprevisto. Universal Assistance cuenta con más de 45 años de experiencia, el respaldo del Zurich Insurance Group y tecnología que permite resolver todo de manera simple desde el teléfono.

Al mismo tiempo, hay factores del viaje y del pasajero que cobran cada vez más relevancia al momento de elegir una cobertura: el destino, la duración del viaje, las actividades a realizar y la existencia de enfermedades preexistentes, entre otros. Esto ha impulsado la necesidad de contar con coberturas más amplias y completas.

En este contexto, desde Universal Assistance lanzamos un nuevo producto con asistencia médica de hasta USD 5 millones, la cobertura más amplia del mercado, diseñada para quienes priorizan la tranquilidad y el respaldo durante su viaje.

Este producto incluye cobertura por enfermedad y/o accidente, teleasistencia médica con receta digital, asistencia odontológica, traslados sanitarios, cobertura ante pérdida de equipaje, beneficio VIP Delay por demoras de vuelos y asistencia legal.

Con esta iniciativa, Universal Assistance refuerza su posicionamiento como referente en asistencia al viajero, combinando innovación, altos estándares de cobertura y beneficios diferenciales.

— ¿Cuáles son los problemas médicos más comunes que atienden durante los viajes?

—Los motivos de consulta más frecuentes durante los viajes suelen ser patologías comunes, que fuera del país de origen, requieren resolución rápida y eficiente para que nada arruine el viaje. Entre los principales casos que atendemos se destacan, problemas gastrointestinales, intoxicaciones alimentarias, gastroenteritis y cuadros digestivos vinculados al consumo de agua no habitual. Además, cuadros respiratorios: resfríos, gripes, faringitis, bronquitis especialmente en viajes con cambios bruscos de clima o durante temporadas invernales. Accidentes leves: caídas, esguinces, golpes.

—¿Cómo cambió la demanda de asistencia al viajero después de la pandemia?

—Actualmente, los pasajeros son mucho más conscientes a la hora de viajar y valoran contar con una asistencia al viajero que les permita tener un viaje tranquilo, sin necesidad de afrontar gastos imprevistos ante cualquier inconveniente.

Por otro lado, la digitalización se convirtió en una tendencia clave dentro de la experiencia de viaje. Esto incluye todo el proceso, desde la compra hasta la resolución de un caso, así como la integración de coberturas más amplias que contemplan salud, equipaje y cancelaciones, junto con el modelo cashless, que simplifica la experiencia del viajero.

La industria está evolucionando hacia un concepto más integral: no solo asistir en una emergencia, sino acompañar al viajero a lo largo de todo su recorrido, ofreciendo experiencias simples, seguras y transparentes, sin letra chica.

— ¿Qué impacto tiene la inflación médica internacional sobre la industria de asistencia al viajero?

—La inflación médica internacional es uno de los principales desafíos para la industria de asistencia al viajero, ya que impacta directamente en los costos de atención en destino, especialmente en mercados como Estados Unidos y Europa.

Este contexto nos obliga a trabajar de forma constante en la optimización de costos, negociación con prestadores y eficiencia operativa, sin perder de vista la calidad del servicio.

Al mismo tiempo, refuerza la importancia de la prevención y la detección temprana, donde herramientas como la inteligencia artificial y la digitalización juegan un rol clave para anticipar situaciones y gestionar los casos de manera más eficiente.

En definitiva, es un escenario que exige innovación continua para seguir ofreciendo soluciones accesibles, ágiles y de calidad a los viajeros.

—Hoy más del 50% de los casos se abren desde la app. ¿La asistencia al viajero está dejando de ser un servicio telefónico para convertirse en una experiencia digital?

—Estamos viendo una clara evolución hacia una experiencia más digital: que más del 50% de los casos se gestionen desde la app refleja cómo los viajeros priorizan la inmediatez y la autogestión.

En este contexto, nuestra app cumple un rol clave al integrar soluciones como la autogestión médica mobile, herramientas impulsadas por IA, como el Chequeo de Bienestar.

Más que un cambio de un canal por otro, se trata de ampliar la propuesta y ofrecer una experiencia más ágil, accesible y centrada en el usuario, donde lo digital gana cada vez más protagonismo.

—¿Qué funciones de inteligencia artificial ya están utilizando y cuáles podrían incorporar en los próximos años?

—Actualmente estamos utilizando inteligencia artificial principalmente para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la velocidad de respuesta, entendiendo que la IA no reemplaza la inteligencia humana, sino que la potencia y la complementa.

En este marco, hemos incorporado diversas soluciones concretas:

Chequeo de Bienestar IA: una herramienta dentro de nuestra app que permite a los usuarios realizar un escaneo rápido y preventivo de su estado general mediante la cámara del celular. Brinda una evaluación orientativa del bienestar y facilita la detección temprana de señales de alerta, promoviendo el contacto anticipado con nuestros servicios de asistencia.

Asistente con tecnología tipo ChatGPT: que ofrece recomendaciones personalizadas para el viaje, optimizando la planificación y la experiencia del usuario.

Autogestión médica 100% online: única en el mercado, que permite solicitar asistencia médica de forma ágil y digital. Además, la app integra funcionalidades complementarias como traductor, conversor de divisas, gestor de viajes y listas, lo que refuerza el ecosistema digital centrado en el usuario.

De cara a los próximos años, vemos oportunidades en profundizar el uso de IA para potenciar la eficiencia y generar nuevas ventajas competitivas. Seguir integrando IA como un diferencial es clave, combinando tecnología y criterio humano para ofrecer un servicio más ágil, preventivo y personalizado.

—Si tuviera que anticipar cómo será la asistencia al viajero en 2030, ¿qué cambios cree que veremos?

—Nuestra visión es clara: seguir siendo la empresa de asistencia al viajero con el mayor estándar de calidad del mercado. Tener una promesa clara y sin letra chica.

La innovación tecnológica es el vehículo de esta estrategia. Apostamos por brindar autogestión, ser mobile 1st y simples.

Creemos que la IA es una tecnología que nos ayuda a ser cada día más eficientes y seguir superando nuestros desafíos.

Hoy ‘asistir’ es estar presente antes, durante y después del viaje. No es solo resolver una emergencia, es acompañar en todo momento, en las buenas y sobre todo en las malas.