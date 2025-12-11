La forma en que los argentinos eligen entre la televisión tradicional y los servicios on demand acaba de cambiar. Gigared dió un paso estratégico con el lanzamiento oficial de Gigared Play, una plataforma de contenidos que promete redefinir la experiencia de entretenimiento digital.

Este despliegue se suma a los avances que la compañía realiza en la mejora continua de su red para garantizar internet de alta velocidad.

Gigared Play no es solo una nueva aplicación; es un sistema que combina eficientemente la televisión en vivo con un conjunto de funcionalidades interactivas clave, todas accesibles desde múltiples dispositivos. Este movimiento estratégico consolida a Gigared como un actor esencial en el mercado de las telecomunicaciones y el entretenimiento digital.

Control total en el sillón: pausar, retroceder y reiniciar

El Gerente General de Gigared, Carlos Granzotto, señaló que la vara para medir la conectividad ya no reside únicamente en la velocidad de la red, sino en “la calidad de las experiencias que habilita“.

Bajo esta premisa, la plataforma fue diseñada pensando enteramente en el cliente y su necesidad de flexibilidad. Gigared Play ya se encuentra disponible para clientes residenciales y corporativos, ofreciendo una interfaz moderna e intuitiva.

Entre las principales características que brindan este nivel de control se encuentran:

La Televisión en vivo con una amplia cobertura de canales.

La posibilidad de pausar, retroceder y reiniciar contenidos que ya se hayan iniciado, dándole al usuario el control sobre su programación.

Multiplataforma: el entretenimiento va con vos

La versatilidad de acceso es uno de los pilares de Gigared Play. La plataforma otorga a los usuarios total libertad para decidir cuándo y dónde consumir sus contenidos.

Gracias a su acceso multiplataforma, la aplicación puede ser utilizada desde una gran variedad de equipos: smartphones, tablets, computadoras y televisores inteligentes. Esto significa que se puede acceder al servicio “desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar”.

Granzotto sintetizó el objetivo de esta innovación al afirmar que, con Gigared Play, la empresa brinda “una forma más flexible y personalizada de acceder al entretenimiento".

Visión de vanguardia: el camino hacia la conectividad integral

Para la compañía, el lanzamiento de Gigared Play representa la “evolución natural de la propuesta”, fundamentada en una inversión constante en la modernización de su infraestructura de red y en la creación de servicios digitales de valor agregado.

Con este sistema, Gigared está consolidando su objetivo de alcanzar un “modelo de conectividad integral“. Este modelo busca fusionar la “calidad técnica de la red” con soluciones de entretenimiento que tienen el fin último de “enriquecer la vida cotidiana de nuestros clientes”.

De esta manera, la empresa fortalece su vínculo con los usuarios mediante una innovación constante, posicionándose “siempre a la vanguardia” del sector.