La evolución tecnológica de la industria automotriz avanza a un ritmo cada vez más acelerado. Y en el universo de los neumáticos, el desafío pasa por lograr el equilibrio ideal entre seguridad, eficiencia, confort y durabilidad. En ese escenario, el desarrollo tecnológico aplicado cobra una relevancia determinante, ya que representa el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Una compañía siempre a la vanguardia es Michelin, ya que su rol de constante animador de la innovación data desde sus inicios en el tramo final del siglo XIX, cuando fue creada por los hermanos André y Édouard Michelin en Clermont-Ferrand, Francia. Además de haber presentado la primera cubierta radial de la historia y ser pionera en neumáticos de alta velocidad, compuestos de sílice para mejorar el agarre sobre piso mojado, soluciones orientadas al bajo consumo y tecnologías run-flat, la marca acaba de dar un nuevo salto dentro de su trayectoria con la presentación del MICHELIN Primacy 5. Se trata de su más reciente desarrollo, pensado para ofrecer inéditos estándares de durabilidad y adherencia sobre superficies mojadas, junto con alta eficiencia energética, confort y bajos niveles de ruido. El nuevo producto fue desarrollado y construido para calzar vehículos de diferentes segmentos, ya sean sedanes, hatchbacks, crossovers, SUVs o pick ups, y ya está disponible en Argentina. El MICHELIN Primacy 5 adopta innovaciones destinadas a satisfacer las expectativas de los consumidores que buscan un alto desempeño en la conducción sobre asfalto: seguridad, durabilidad, confort y eficiencia energética. Lograr el equilibrio más armonioso entre todas estas características fue uno de los principales desafíos de los ingenieros durante todo el proceso de desarrollo, hasta su llegada al mercado. La premisa era desarrollar un producto resistente al desgaste para alcanzar la máxima duración y, al mismo tiempo, lograr una elevada adherencia sin comprometer el consumo de combustible ni la autonomía de las baterías. Y aquí radica una de las fortalezas del flamante producto: es apto tanto para vehículos propulsados por motores a combustión, como híbridos y 100% eléctricos. “El MICHELIN Primacy 5 logra reunir todo esto, lo que llamamos ´Michelin Total Performance´. Decimos que es la satisfacción de conducir con tranquilidad desde el primer hasta el último kilómetro. Este es el gran diferencial de los productos Michelin”, explica Carlos Spinazzola, responsable de marketing-producto de Michelin. La seguridad es uno de los pilares centrales del nuevo MICHELIN Primacy 5, especialmente en condiciones de piso mojado, donde las distancias de frenado suelen aumentar considerablemente. Para mejorar el desempeño en este tipo de superficies, la marca desarrolló una nueva banda de rodamiento mediante la tecnología Evertread, que incorpora un mayor número de canales de drenaje capaces de evacuar el agua de manera más eficiente durante toda la vida útil del neumático. En concreto, el MICHELIN Primacy 5 incrementa un 13 % la cantidad de canales transversales y suma espacios más amplios entre ellos, tanto en el neumático nuevo como desgastado. El objetivo es mantener una capacidad óptima de evacuación de agua y conservar un alto nivel de adherencia con el paso de los kilómetros. A esto se suma la tecnología Evergrip, vinculada a la flexibilidad del compuesto de goma, que mejora la adherencia sobre superficies húmedas y contribuye a optimizar el frenado. Según Michelin, esta combinación permitió incrementar un 4 % el rendimiento de frenado sobre piso mojado respecto de la generación anterior. “Esto significa mayor control y seguridad, disminuyendo el riesgo de siniestros”, explica Spinazzola. Otro de los aspectos clave al hablar de neumáticos es la durabilidad. Y la respuesta de la compañía es contundente al incorporar este producto en el mercado: el MICHELIN Primacy 5 incrementa su vida útil en un 18 % en comparación con su antecesor (MICHELIN Primacy 4+) y una diferencia aún mayor frente a sus competidores. Gracias a la tecnología Maxtouch, maximiza el área de contacto con el suelo y distribuye de manera uniforme las fuerzas de aceleración, frenado y curva. Esto favorece un desgaste más homogéneo, mejora la durabilidad y mantiene elevados estándares de seguridad durante toda la vida útil del neumático. Las rigurosas pruebas permitieron validar un producto capaz de responder a las nuevas exigencias del mercado, especialmente en vehículos electrificados, donde peso y nivel de torque son considerablemente mayores. En términos de confort, este tipo de vehículos también exige una menor emisión sonora. En ese aspecto, gracias a la tecnología Silent Rib, el MICHELIN Primacy 5 reduce ruidos y vibraciones mediante una banda de rodamiento desarrollada específicamente para ese objetivo. Al mismo tiempo, ofrece una mayor eficiencia energética al reducir la resistencia al rodaje en un 5 %, lo que contribuye a disminuir el consumo de combustible y aumentar la autonomía en vehículos electrificados. Este avance también refuerza el compromiso de la compañía con una movilidad más sustentable, al reducir el impacto ambiental del neumático en hasta un 6 % respecto de su predecesor. Más seguridad, más durabilidad, mayor eficiencia energética y más confort: con esta serie de atributos, el nuevo MICHELIN Primacy 5 llega a la red de Michelin en Argentina, compuesta por más de 165 puntos de ventas. Está disponible en medidas de entre 16 y 20”. “Hoy vemos que los consumidores buscan mucho más que un neumático. Priorizan sentirse seguros al manejar, tener mayor control en condiciones exigentes y hacer una inversión que realmente dure en el tiempo. Con el nuevo MICHELIN Primacy 5 quisimos responder a esas expectativas al combinar mayor adherencia y frenado en piso mojado, más durabilidad y una conducción más confortable y eficiente. Este lanzamiento refleja el compromiso de Michelin por seguir desarrollando productos de alta tecnología que acompañen la evolución de la movilidad sin resignar seguridad ni performance en ningún momento de la vida útil del neumático”, señaló Alejandro Laborde, Gerente de Marketing de Michelin Argentina. Con esta evolución, la marca busca establecer un nuevo parámetro dentro del segmento premium, combinando seguridad, eficiencia, confort y durabilidad en un producto pensado para responder a las nuevas demandas de movilidad.