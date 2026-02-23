Cada 23 de febrero se celebra en la Argentina el Día Nacional del Tambero, una fecha que reconoce el trabajo de quienes sostienen uno de los eslabones más sensibles y estratégicos de la cadena agroindustrial: la producción primaria de leche. La conmemoración busca visibilizar una tarea que comienza antes del amanecer y que, con ritmo ininterrumpido, garantiza el abastecimiento de un alimento básico para millones de hogares. La fecha fue instaurada en honor a la creación de la Unión General de Tamberos en 1920 y se celebra oficialmente desde 1968, cuando el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires la estableció mediante el Decreto Nº 3192. Desde entonces, el 23 de febrero funciona como punto de referencia para reconocer el aporte productivo, social y económico de los tambos en todo el país. El tambero es responsable de la obtención de la materia prima que luego será industrializada y transformada en una amplia variedad de productos lácteos. La tarea implica manejo de rodeos, control sanitario, cuidado del bienestar animal, gestión de recursos y adaptación permanente a nuevas tecnologías. La profesionalización del sector se volvió determinante. La eficiencia productiva, la reducción de la huella de carbono y la incorporación de herramientas tecnológicas forman parte de una agenda que redefine el perfil del tambo argentino. En este marco, Mastellone Hnos. destacó la labor diaria de los productores y reafirmó su compromiso histórico con el desarrollo del sector. La compañía, una de las principales referentes de la industria láctea nacional, impulsa desde hace décadas distintas iniciativas orientadas a fortalecer la calidad de la materia prima y mejorar las condiciones productivas. Entre los hitos mencionados por la empresa, figura la incorporación, en 1962, de inspectores de tambos con el objetivo de optimizar la infraestructura y elevar los estándares de producción. En 1998, lanzó el Laboratorio de Calidad de Leche, una iniciativa pionera que permitió profundizar los controles y establecer parámetros más exigentes para la materia prima. Más adelante, en 2015, presentó el “Plan Más Leche”, orientado a la capacitación y concientización para mejorar la calidad de vida de los rodeos. En 2021 sumó “Tambo Más”, un programa de financiamiento y asesoramiento técnico enfocado en la innovación, el bienestar animal y la salud del ganado. Además de estos programas, la compañía desarrolla charlas técnicas y simposios abiertos a la comunidad tambera sobre temas como bienestar animal, eficiencia productiva, sustentabilidad y tecnología aplicada al tambo. “El compromiso es con la calidad de la leche que luego se transformará en productos que llegan a cada punto del país, a cada mesa, a cada familia. Es un compromiso con la calidad de vida de quienes eligen nuestros productos pero también de cada uno que trabaja en el tambo día a día para obtenerla”, expresó Lucas Lázzaro, Gerente de Desarrollo y Abastecimiento Lácteo. . La conmemoración del Día Nacional del Tambero también adquiere relevancia en un escenario productivo desafiante, marcado por variables económicas, climáticas y tecnológicas que impactan de manera directa en la actividad. Más allá del reconocimiento simbólico, la fecha invita a reflexionar sobre el rol estratégico de los tambos en la matriz agroindustrial argentina. La producción de leche abastece el mercado interno y forma parte de la oferta exportable del país que genera empleo y movimiento económico en múltiples regiones.