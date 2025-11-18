En esta noticia Invertir con confianza y acompañamiento

Desde hoy, llega un nuevo ciclo de podcasts de Inversiones, junto a ICBC, en El Cronista, “Economía al día”. El eje central es acercar el mundo de las finanzas a todas las personas ofreciendo asesoramiento de expertos en inversiones, ya sea para quienes recién empiezan o para quienes quieren mejorar su forma de invertir.

En un mundo donde la información financiera se multiplica y las decisiones parecen cada vez más complejas de lo que son, contar con ayuda profesional marca la diferencia. En este sentido ICBC, como banco experto en inversiones, cuenta con un equipo preparado que no solo ofrece productos, sino acompañamiento, análisis y una mirada integral pensada para cada perfil.

El ciclo está compuesto por seis episodios y cada entrega combina el enfoque pedagógico con la experiencia de Dario Zabuski y Nicolás Sacco, expertos en inversiones de ICBC, quienes explican cómo planificar, diversificar y mantener la calma en un entorno económico cambiante.

Episodio 1: “El punto de partida: ¿por qué invertir en vez de ahorrar?”

El primer episodio marca el tono del ciclo: dar el salto del ahorro a la inversión. En este, Darío Zabuski, Head of sales, marketing and wealth management de ICBC, analiza la diferencia entre guardar dinero y hacerlo crecer, y por qué contar con asesoramiento profesional resulta clave para tomar decisiones informadas.

Episodio 2: “Manos a la obra: ¿qué hacer con tus pesos y tus dólares?”

En este capítulo, Zabuski aborda las alternativas disponibles tanto para los pesos del día a día como para los dólares que muchas personas prefieren mantener inmovilizados. El experto explica cómo elegir productos según el horizonte temporal y las necesidades de liquidez, y detalla opciones simples que pueden gestionarse directamente desde el home banking o la app de ICBC. La idea central: invertir no tiene por qué ser complicado, y puede hacerse de manera segura con la orientación adecuada.

Episodio 3: “El GPS del inversor: cómo definir una estrategia de inversión”

Toda inversión necesita un plan. En este episodio, Nicolás Sacco, Responsable Retail Sales - Wealth Management de ICBC explica los tres pilares fundamentales para construir una estrategia sólida: horizonte de tiempo, liquidez y perfil de riesgo. Sacco cuenta cómo definir objetivos de corto, mediano y largo plazo, y cómo ajustar la estrategia a las características de cada inversor.

Episodio 4: “La caja de herramientas: ¿en qué se puede invertir?”

En el cuarto capítulo, , se presentan las categorías básicas de productos de inversión: a tasa, renta fija y renta variable. Cada una tiene un rol distinto dentro del portafolio, y combinarlas de manera inteligente es clave para lograr equilibrio entre seguridad y rendimiento. Nicolas Sacco, nos muestra las diferentes opciones de inversiones disponibles en ICBC.

Episodio 5: “La mente del inversor: emociones vs. paciencia”

Más allá de los números, las emociones tienen un papel determinante en las decisiones financieras. En este episodio, Zabuski analiza los sesgos y comportamientos más comunes —como el miedo a perder o la euforia ante las subas del mercado— que pueden llevar a decisiones impulsivas.

Episodio 6: “Los ‘no’ de las inversiones: errores comunes y falsas promesas”

El cierre del ciclo aborda los tropiezos más habituales de los principiantes: no diversificar, buscar resultados inmediatos y otros muchos más. También, advierte sobre las promesas de ganancias rápidas y las estafas financieras que circulan en redes sociales. Según Darío Zabuski, la mejor defensa frente a estas trampas es la información y el respaldo de instituciones confiables.

Con este ciclo, ICBC reafirma su mensaje de que invertir no es un privilegio de unos pocos sino que es para una amplia cantidad de perfiles. El banco busca ayudar a las personas a transformar sus dudas en decisiones concretas, acompañadas de conocimiento, profesionalismo y educación financiera.

Podes escuchar desde hoy el primer episodio en "Economía al Día".