La gestión de la diversidad e inclusión se convirtió en un pilar estratégico para las empresas que buscan generar entornos más equitativos y enriquecedores. PwC, una de las firmas líderes en consultoría y auditoría, trabaja en este aspecto en detalle con iniciativas innovadoras y una visión integral que coloca a las personas en el centro de su estrategia.

Pablo Granado, Managing Director de Capital Humano de PwC Argentina, destaca que en la firma se entiende la diversidad e inclusión como conceptos amplios que van más allá de las diferencias visibles.

“En PwC propiciamos contextos que hagan que cada una de las personas que forman parte de PwC se sientan únicas, que son particulares y construyen a una pluralidad más general que aporta no sólo a las personas con las que trabajan sino también a nuestros clientes y a la sociedad” , explica Granado.

Acciones concretas para la diversidad y la inclusión

La organización implementa diversas acciones desde múltiples ángulos de la experiencia del empleado. En el ámbito del reclutamiento, la firma apuesta por procesos equitativos e inclusivos que forman a sus equipos de selección en prácticas para que generen espacios cómodos y respetuosos. En cuanto al desarrollo profesional, PwC fomenta el liderazgo inclusivo desde el primer día con propuestas como “Reconociendo el liderazgo inclusivo”, reconocida con una mención especial en los Premios Impacto 2024 .

Además, la empresa colabora con redes de organizaciones para promover la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de programas como “A la par” e “Invertir vale la pena”. Estos actos reflejan el compromiso de la firma con sus empleados y la sociedad.

Pablo Granado, Managing Director de Capital Humano de PwC en Argentina

La experiencia del empleado: más que un concepto

Granado define la experiencia del empleado como un enfoque integral que combina bienestar, desarrollo, comunidad y reconocimiento bajo la iniciativa People 4.0. “Para nosotros la propuesta de valor es una integral, en donde vos tratás que todos los colaboradores se sientan bien, cómodas y puedan desarrollar su potencial al máximo. La inclusión y la diversidad forman parte de la propuesta, porque cuando uno genera la propuesta de valor lo hace pensando en las distintas personas que forman parte de la firma y donde son propuestas” , afirma.

Los testimonios de los empleados refuerzan esta visión. María Angélica Matallana, Senior Manager de Assurance, rememora cómo PwC mantiene una cultura de apoyo mutuo a lo largo de los años. Eventos como la celebración de aniversarios laborales fortalecen el sentido de comunidad, permitiendo a los empleados reflexionar sobre su evolución personal y profesional dentro de la firma.

“La esencia de familia y de pertenecer a la firma, eso se mantiene intacto. La verdad que una de las cosas que más se destaca en eso. El lugar de pertenencia, la forma en que nos ayudamos entre todos, la comunidad” , resalta.

Por su parte, Yeferson Oropeza, Senior Associate en Advisory, destaca la importancia de las experiencias culturales, como su participación en el Carnaval de Gualeguaychú, una actividad que integró lo laboral con el disfrute personal. Este tipo de iniciativas también subrayan el esfuerzo de PwC por crear conexiones más significativas entre sus empleados.

“Fue una linda experiencia porque me permitió a mí en particular poder conocer la cultura del país como tal. No soy de acá, tengo seis años y me brindó esa oportunidad de conocerla de cerca” , cuenta.

Agustín Fusaro, Senior Associate de Assurance, enfatiza la flexibilidad que iniciativas como Viernes Flex trajeron al día a día de los empleados. “Aunque al principio no las usaba mucho por desconocimiento, con el tiempo coordiné mejor con mi equipo y ahora las aprovecho para descansar y recargar energías” , comenta.

Desafíos y perspectivas futuras

Uno de los grandes retos que enfrenta PwC, según Granado, es gestionar las expectativas de una fuerza laboral multigeneracional. “Desde baby boomers hasta la Generación Z, las necesidades y aspiraciones son diversas, y lograr una convivencia armónica es una tarea compleja” , comenta.

Otro reto es fomentar la sensibilización para que las iniciativas de inclusión se perciban como enriquecedoras y no como imposiciones.

En cuanto al impacto de estas políticas, PwC mide su éxito a través de encuestas de clima laboral y KPIs específicos, como la participación en actividades inclusivas y la representación de diferentes grupos. Estos indicadores muestran una favorabilidad superior al 80%, reflejando un avance constante.

Además, la participación activa de los empleados en iniciativas como charlas sobre diversidad en fechas clave -por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer o el Día del Orgullo- demuestra el compromiso de la firma con la sensibilización y el aprendizaje continuo.

Hacia el futuro, PwC proyecta que la inclusión y la diversidad seguirán ocupando un lugar central en su agenda estratégica. “La pluralidad de miradas es esencial para innovar y resolver problemas de manera creativa. Nuestro objetivo es seguir desarrollando acciones que permitan integrar a más personas y enriquecer nuestra cultura organizacional” , concluye Granado.

La firma no solo aboga por la inclusión como un ideal corporativo, sino que también lo convierte en una realidad palpable que impacta positivamente en la vida de sus empleados.