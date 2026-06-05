En un año en el que la recuperación de la inversión productiva volvió a ubicarse entre los principales desafíos del sector agropecuario, el acceso al financiamiento recuperó protagonismo como una de las variables clave para productores y empresas. En ese contexto, Banco Nación participó de AgroActiva 2026 con una propuesta orientada a impulsar inversiones, fortalecer el capital de trabajo y acompañar el crecimiento de las exportaciones.

La entidad desembarcó en la principal muestra agroindustrial del país con líneas de crédito para maquinaria agrícola con tasas desde el 12%, financiamiento en dólares a tasa cero y herramientas específicas para atender las necesidades de distintos segmentos de la cadena productiva.

La apuesta estuvo respaldada por los resultados obtenidos durante la edición anterior de la exposición. Tras haber alcanzado cifras récord en 2025, Banco Nación buscó consolidar su posición como uno de los principales actores en materia de asistencia financiera para el agro argentino.

La financiación fue protagonista de la muestra

La edición 2026 de AgroActiva reunió a fabricantes, productores, contratistas y empresas de toda la cadena agroindustrial. En ese escenario, el crédito volvió a ocupar un lugar central como herramienta para impulsar nuevas inversiones y potenciar la competitividad del sector.

Banco Nación presentó líneas para la compra de maquinaria agrícola nueva de fabricación nacional con tasas desde el 18% para clientes en general. Para los productores de Santa Fe, en tanto, las condiciones resultaron aún más competitivas, con financiamiento desde el 12%.

La propuesta contempló un cupo inicial de $1 billón destinado a operaciones vinculadas con maquinaria nueva, mientras que para la provincia de Santa Fe se asignaron $30.000 millones adicionales.

Asimismo, quienes buscaron renovar equipamiento usado pudieron acceder a líneas de financiamiento con tasas desde el 23%.

Dólares: una herramienta para acelerar inversiones

Dentro de la oferta comercial también se destacaron las líneas en moneda estadounidense, una alternativa que continuó despertando interés entre las empresas que proyectan inversiones de mayor escala.

Banco Nación ofreció financiamiento para maquinaria nueva con tasa cero en los casos en que existió aporte del fabricante y alternativas al 6,5% anual para operaciones sin bonificación.

La propuesta también alcanzó a la compra de maquinaria usada, con la misma tasa del 6,5%, y contempló un monto máximo de asistencia de hasta US$ 350.000 por empresa.

Foco en MiPyMEs y capital de trabajo

Las pequeñas y medianas empresas ocuparon un lugar relevante dentro de la estrategia comercial que la entidad desplegó durante la exposición.

Entre las herramientas disponibles figuraron líneas para la adquisición de camiones y remolques nuevos, con tasas desde el 22% para MiPyMEs y desde el 24% para grandes compañías.

A su vez, Banco Nación reforzó su oferta de préstamos para capital de trabajo mediante operaciones online de hasta $100 millones y tasas desde el 28%.

La entidad también impulsó el uso de sus tarjetas AgroNación y PymeNación, que permitieron financiar compras vinculadas a la actividad productiva con tasas desde el 17%, de acuerdo con los convenios comerciales vigentes.

Exportaciones: una apuesta para ganar competitividad

En un contexto en el que el ingreso de divisas continuó siendo una prioridad para la economía argentina, el banco también puso el foco en las empresas exportadoras.

Para este segmento ofreció líneas de prefinanciación de exportaciones en dólares con una tasa del 2,75%, una herramienta destinada a acompañar el crecimiento de las operaciones internacionales y mejorar la competitividad del sector.

Una participación con expectativas de crecimiento

La presencia de Banco Nación en AgroActiva volvió a consolidarse como uno de los principales indicadores de la demanda de crédito del sector agropecuario.

Durante la edición 2025, la entidad había recibido más de 6.400 certificados de préstamos por un monto equivalente a US$ 3.900 millones y había concretado negocios por más de US$ 202 millones.

Sobre esa base, el banco se propuso superar esos resultados durante la edición 2026 y apuntó a alcanzar operaciones por US$ 500 millones, reafirmando su liderazgo en uno de los segmentos estratégicos para la economía argentina.

La iniciativa reflejó una tendencia que atravesó a todo el sector: en un escenario de mayor previsibilidad macroeconómica, el financiamiento volvió a ganar protagonismo como motor de inversión, modernización tecnológica y crecimiento productivo.