Mientras la música electrónica sigue ganando peso como industria cultural y económica, Buenos Aires se prepara para concentrar durante una semana a parte de los principales actores del sector a nivel global. Del 11 al 13 de febrero, la Usina del Arte será sede de BAD – Buenos Aires Dance, un encuentro que combinará formación, tecnología, networking y análisis del negocio, y que funcionará como antesala de ULTRA Buenos Aires, el festival que se realizará el 14 y 15 de febrero en el Parque de la Ciudad. Con la presencia de figuras como Richie Hawtin e Indira Paganotto, BAD se posiciona como el primer evento integral de música electrónica en Latinoamérica, con una agenda que pone el foco en cómo se construye hoy la industria electrónica, más allá del escenario. A diferencia de los festivales tradicionales, BAD no está pensado únicamente como un espacio de entretenimiento. Su programación apunta a profesionalizar la escena, generar cruces entre talento local e internacional y abrir el debate sobre los desafíos actuales del sector: desde la gestión artística y la tecnología hasta el impacto de las nuevas plataformas digitales. Durante tres días, DJs, productores, managers, sellos, promotores, marcas e instituciones educativas compartirán charlas, workshops y espacios de intercambio diseñados para convertir la cultura electrónica en una industria más sólida y sostenible. Uno de los ejes centrales de la programación será la participación de Richie Hawtin, figura clave del techno a nivel mundial, cuya influencia atraviesa décadas y generaciones. El artista presentará la charla “Man and Machine”, centrada en la relación entre creatividad, tecnología y futuro. También formará parte Indira Paganotto, una de las principales referentes del psytrance internacional, junto a artistas y profesionales como Carlita, Kevin de Vries, Kolombo, Fran Bortolossi, Miguel Bastida, Mariano Mellino, Juan Hansen y Jay De Lys, consolidando un diálogo entre la escena global y la comunidad latinoamericana. La agenda de BAD incluye paneles dedicados a inteligencia artificial, marketing digital, construcción de comunidades y nuevas formas de monetización, temas que hoy atraviesan a toda la industria musical. En ese marco, se desarrollará una charla especial de Women in Music, con la participación de Victoria Engel, Inda Jani, La Cintia, Lolu Menayed y Malena Narvay, en línea con la discusión global sobre diversidad y equidad de género dentro del sector. El evento se realizará en la Usina del Arte, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la Ciudad, elegido por su simbolismo: un edificio que pasó de generar energía eléctrica a convertirse en un polo de producción cultural, en sintonía con la evolución de la música electrónica en Buenos Aires. Además de las conferencias, BAD contará con una Expo que reunirá a marcas tecnológicas, labels y espacios de coworking. Empresas como Ableton, Pioneer DJ by AlphaTheta, Algoriddim, Arjaus y Thonet & Vander, junto a productoras como Crobar, Rio Electronic Music, Savage, Fragment y Lado B, formarán parte de un espacio pensado para generar vínculos concretos y oportunidades reales de negocio. Con esta agenda, Buenos Aires refuerza su posicionamiento como uno de los centros más activos de la música electrónica en la región, atrayendo talento, inversión cultural y atención internacional.