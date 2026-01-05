La forma en que se producen los alimentos ya no es un dato secundario para los consumidores. Cada vez más informados y exigentes, buscan conocer el origen de los ingredientes y el impacto que generan en el ambiente. En ese contexto, Nestlé Purina dio un paso clave en Argentina al impulsar un programa de agricultura regenerativa, con foco en la trazabilidad y el cuidado del suelo, en línea con su objetivo de desarrollar sistemas alimentarios regenerativos a gran escala y construir un futuro más sostenible.

“Muchas veces, los productos llegan a los hogares y no sabemos el origen de esos ingredientes”, explicó Natalia Bosuel, Marketing Manager de Purina Argentina, Uruguay y Paraguay, durante un encuentro en la redacción de El Cronista. “Entender de dónde vienen y cómo se producen es fundamental para poder ofrecer productos que generen confianza y que contribuyan a un mundo más sostenible. Para los consumidores esto significa que, detrás del alimento que eligen para sus mascotas, hay prácticas que favorecen a un entorno más resiliente y a una cadena de valor responsable, desde el origen de los ingredientes”, afirmó.

Qué es la agricultura regenerativa y por qué importa

La agricultura regenerativa no es una técnica única, sino un conjunto de prácticas que buscan mejorar y restaurar la salud de las tierras agrícolas, optimizar el uso del agua y reducir el impacto ambiental. Con un enfoque holístico, las prácticas regenerativas promueven suelos más sanos, mayor biodiversidad y reducir así la huella de carbono. Estas prácticas incluyen la rotación de cultivos, la reducción del uso de agroquímicos, la incorporación de insumos orgánicos y una gestión más eficiente de los recursos naturales.

Para Purina, este enfoque permite además contar una historia completa: “sabemos que la nutrición responsable comienza mucho antes de que el producto llegue al hogar: nace en el origen, en la obtención de los ingredientes. Hoy tenemos la oportunidad de proteger los recursos naturales mediante prácticas agrícolas regenerativas, y queremos ser protagonistas de esa transformación, desde el campo hasta el plato de tus mascotas”, señaló Bosuel.

Natalia Bosuel, Marketing Manager de Purina Argentina, Uruguay y Paraguay

Un objetivo claro hacia 2030

El programa se enmarca en una meta global de Nestlé: que el 50% de todos sus ingredientes clave provengan de campos que utilicen prácticas de agricultura regenerativa para 2030. En el caso de Purina, el desafío es aún más relevante, ya que alrededor del 70% de sus insumos tienen origen agropecuario.

“Este programa responde al compromiso global de la compañía de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. El proyecto de agricultura regenerativa es uno de los prioritarios para poder alcanzarlo. Nestlé identificó que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del inicio de su cadena de valor, de la obtención de sus ingredientes. Es por eso que centramos gran parte de nuestros esfuerzos en esa parte de la cadena”, sostuvo Bosuel.

El proyecto se inició en Córdoba, con foco en el maíz, un componente clave en la producción de alimentos balanceados.

El rol estratégico de AAPRESID

Para llevar adelante el programa Purina se asoció con AAPRESID, una institución de referencia en investigación y desarrollo de prácticas agrícolas sustentables.

“AAPRESID es un aliado técnico estratégico. Nos permite capacitar a los productores y, sobre todo, evaluar los resultados”, explicó la ejecutiva. Actualmente, el proyecto abarca unas 1.500 hectáreas en el norte y sur de Córdoba, donde ya se registran mejoras en el manejo del agua, la biodiversidad y la reducción de dióxido de carbono.

Cambios concretos en el trabajo del campo

La implementación del programa implica transformaciones reales para los productores: dejar atrás el uso intensivo de agroquímicos, diversificar cultivos y adoptar prácticas que regeneran el suelo.

“Hoy ya tenemos resultados comprobados. Estos productores pueden ofrecer maíz producido bajo prácticas de agricultura regenerativa, priorizando la salud del suelo y el cuidado del ambiente”, afirmó Bosuel.

Liderazgo en la industria de alimentos para mascotas

Purina se posiciona como la primera marca de alimentos para mascotas en Argentina en desarrollar un programa de este tipo, un liderazgo que la compañía asume como una responsabilidad.

“Queremos inspirar a otras compañías a sumarse, la calidad es un atributo innegociable”, destacó Bosuel. Y agregó: “Un futuro sostenible depende de cómo trabajamos la tierra y el cuidado que hagamos de los recursos naturales. La industria debe repensar rápidamente la forma en la producimos los alimentos. Nuestro compromiso es implementar prácticas que protejan el suelo y el ambiente, sin comprometer la calidad ni los estándares nutricionales que distinguen a nuestras marcas. Así, garantizamos alimentos que no solo nutran a nuestras mascotas, sino que también respeten el planeta”.

Mirar más allá del producto

Para Purina, la agricultura regenerativa también es una forma de innovación. “Muchas veces pensamos la innovación sólo desde el producto, pero trabajar en el origen de los ingredientes también es innovar”, concluyó Bosuel.

Con la mirada puesta en 2030, la compañía busca ampliar la red de productores, sumar nuevos cultivos y avanzar hacia un modelo donde la sustentabilidad no sea una promesa, sino una práctica concreta que comienza en el campo y llega al hogar de millones de familias argentinas.