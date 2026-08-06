El Quini 6 llegará a su 38° aniversario con el mayor premio acumulado desde su creación. Después de que el último sorteo dejara vacantes todas las modalidades principales, el próximo domingo habrá un pozo estimado de $20.000 millones, una cifra inédita para el histórico juego de la Lotería de Santa Fe.

La edición especial tendrá como principal atractivo un premio del Siempre Sale equivalente a US$ 3 millones libres de impuestos. El monto se abonará íntegramente en pesos, calculado según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del viernes previo al sorteo.

Cómo se compone el pozo récord

El monto total estará distribuido entre las distintas modalidades del juego. El Tradicional - Primer Sorteo ofrecerá un estimado de $6.900 millones; La Segunda, $4.200 millones; la Revancha, $2.400 millones; mientras que el Pozo Extra alcanzará los $200 millones. A estos premios se suma el Siempre Sale, cuyo valor se fijó en el equivalente a US$ 3 millones.

La cifra representa un nuevo máximo para un juego que, desde hace casi cuatro décadas, se consolidó como uno de los más populares del país.

Un aniversario marcado por un premio sin antecedentes

El primer sorteo del Quini 6 se realizó el 9 de agosto de 1988. Treinta y ocho años después, la Lotería de Santa Fe eligió esa fecha para realizar un sorteo con características excepcionales, impulsado por la acumulación de los pozos y por una campaña nacional orientada a destacar la dimensión del premio.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable del producto, explicó que la decisión de comunicar el premio del Siempre Sale en dólares busca facilitar la comprensión del monto.

“Es la unidad de medida que hoy mejor le permite a la gente entender la magnitud de lo que está en juego”, señaló el funcionario, quien remarcó que el premio será abonado completamente en pesos, calculados al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes previo al sorteo.

Expectativa de un récord de participación

Desde la organización también destacaron la respuesta que tuvo la campaña de lanzamiento entre los apostadores y la red de agencias oficiales de todo el país.

Según Di Lena, este tipo de sorteos representa un impulso para la actividad comercial de las agencias y pone en valor una marca con fuerte presencia en la cultura popular argentina.

Actualmente, el Quini 6 registra alrededor de 2,7 millones de apuestas por semana. Con todas las modalidades acumuladas y un Siempre Sale que garantiza la aparición de uno o más ganadores, la expectativa es que el sorteo aniversario alcance un nivel de participación sin precedentes.

Un sorteo que busca marcar un nuevo hito

La combinación de un pozo récord, un premio del Siempre Sale referenciado en dólares y la fecha simbólica del aniversario configuran uno de los sorteos más relevantes en la historia del Quini 6. La expectativa ahora estará puesta en la convocatoria que logre la edición especial y en si el histórico pozo finalmente encuentra ganador el próximo domingo.