ultimas noticias
Dólar
Nuevo gabinete
Dólar blue
Reformas de Milei
Quién es quién
Edición impresa
Edición:
Argentina
Argentina
España
México
USA
Colombia
Uruguay
Avisos Legales
Audiencia Publica Cuadro Tarifario Servicio Subte 2x17
Últimas noticias
Dólar
Members
Notas Exclusivas
Quién es quién 2025
Suscribite
Edición impresa / Revistas
abre en nueva pestaña
On Air
Financial Times
Descargá la APP
Economía y Política
Finanzas y Mercados
Mercados Online
Dólar
Acciones
ADRs argentinos
Bonos
Monedas
Índices
Tasas
Commodities
Criptomonedas
Negocios
Transport y Cargo
Real Estate
Columnistas
Otras secciones
Información general
Salud
Internacionales
Deportes
Newsletters
Podcast
Avisos Legales
Golf
Brand Strategy
Apertura
Las 100 mejores
Empresas
Emprendedores
Infotechnology
Actualidad
Gadgets
Innovación
Mundo CIO
IT Business
Entreprenerds
Clase
Break
Gourmet
Series y Peliculas
Trendy
Institucionales
Mediakit
abre en nueva pestaña
Eventos
Edición:
Argentina
Argentina
España
México
USA
Colombia
Uruguay
¡Navegá sin limites!
Suscribite x $800
Compartir
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
Dólar BNA
$ 1.480
-0.34%
Dólar Blue
$ 1.515
0.66%
Dólar Tarjeta
$ 1.924
-0.34%
Dólar MEP
$ 1.481,82
-0.36%
Menú
Dolar
Inicio
Alertas
Este verano,
disfrutalo informado estés donde estés
Seguí leyendo esta nota
¡sin límites!
| Si ya sos suscriptor,
iniciá sesión acá
Prueba Plan Full
por 3 meses a:
$7.100
$800
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Lectura ilimitada en Cronista.com
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Acceso a la app y edición impresa
Seguimiento del mercado financiero e inversiones
Información económica por especialistas
Análisis tributario y aduanero en detalle
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas
Financial Times en español
Renovación automática a precio vigente
Plan Full Mensual
Promo por 4 meses:
$7.100
$2500
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Lectura ilimitada en Cronista.com
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Acceso a la app y edición impresa
Seguimiento del mercado financiero e inversiones
Información económica por especialistas
Análisis tributario y aduanero en detalle
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas
Financial Times en español
Renovación automática a precio vigente
Anual
Semestral
Plan Full Anual
Un solo pago de $32.000
$70.000
$2666
/ mes*
Quiero suscribirme
¿Qué incluye el plan?
Lectura ilimitada en Cronista.com
Sin publicidad que interrumpa tu lectura
Acceso a la app y edición impresa
Seguimiento del mercado financiero e inversiones
Información económica por especialistas
Análisis tributario y aduanero en detalle
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas
Financial Times en español
Renovación automática a precio vigente
Ver todos los planes
El Cronista
Avisos Legales
Audiencia Publica Cuadro Tarifario Servicio Subte 2x17
Actualizado el 15 de Enero de 2026
03:04
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
abre en nueva pestaña
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo
en El Cronista para una experiencia a tu medida.
Quiero registrarme
Noticias de tú interés
Mercado cambiario.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el jueves 15 de enero con el MEP y el CCL
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 15 de enero. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Cómo queda la brecha cambiaria.
Era Trump.
En plena tensión por Irán, el Gobierno se alinea con EE.UU. y declara terrorista a otra organización islámica
Daniela Romero
Members
Opinión .
Es momento de definir tu lugar en el mapa
Mariana Camino
Members
Contenido patrocinado.
Kaizen Gaming: la compañía Great Place to Work que combina tecnología, talento e impacto social
Importaciones.
A pedido de Drean, el Gobierno investigará si hay dumping en lavarropas chinos
Members
Financial Times.
Tensión en Medio Oriente: EE.UU. evacúa una base militar en Catar tras amenazas de Trump a Irán
Simeon Kerr
,
Steff Chávez
,
Abigail Hauslohner
,
John Paul Rathbone
y
Najmeh Bozorgmehr
Members
Turismo.
Orgullo nacional: una localidad argentina fue elegida como la mejor del mundo en 2025
Economía al Día.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea: qué cambia y por qué puede redefinir el comercio regional
Aftermarket.
Trump ataca a Powell judicialmente y el impacto en el mercado
Reseña.
Los auriculares Mondo Freestyle que usa Bizarrap: precio, análisis y dónde comprar en la Argentina
Sebastián De Toma
Fuego cruzado.
Adorni le respondió a Macri: “Le jugó una mala pasada la nostalgia”
Nuevo ministro del Interior.
Las primeras palabras de Santilli: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”
Sorteo.
Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del miércoles 14 de enero
</noscript></body></html>