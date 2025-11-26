En la apertura de mercados de este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.65 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.14%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.21%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.45%.

Fuente: narrativas-us

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.80%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están influyendo favorablemente en el valor del Quetzal. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.