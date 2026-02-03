La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este martes 3 de febrero en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho costo presenta una variación del 1.33% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.24%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.90%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado.

El gobierno multará por más de 5 millones a Ticketmaster por irregularidades en el boletaje de BTS

Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 17.59%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 17.54%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor.

En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

El gobierno multará por más de 5 millones a Ticketmaster por irregularidades en el boletaje de BTS

Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

El gurú del trabajo que anticipó cuáles son los únicos empleos que sobrevivirán a la avanzada de la IA

Conocé la cotización de este martes, 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos