En la apertura de mercados de este viernes, 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 60.55 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.92%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.73%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.34%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 15.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.43%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva observada hoy sugiere un posible crecimiento económico y una mayor confianza en el mercado. Es oficial | El SAT confirmó multas de hasta 34,730 pesos a los contribuyentes que no completaron este trámite a tiempo Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Abren los Bancos en Semana Santa: estas son las únicas sucursales donde se podrán hacer trámites el Jueves y Viernes Santo