En la sesión de apertura de este jueves, 29 de enero de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.67 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.3% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.90%.

Conocé la cotización de este jueves, 29 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 27.70%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.48%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía nacional.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos como la inflación o cambios en el mercado internacional. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos