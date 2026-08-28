En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.61 este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.96%.

La cotización del Peso dominicano bajó 0.07% en la última semana y acumula una caída de 7.77% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.10%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.41%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que los datos de los últimos dos días presentan un incremento constante. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este período.

La estabilidad de este crecimiento es crucial para la economía nacional, a pesar de la volatilidad que podría presentarse en el futuro. Un aumento en la cotización puede impactar favorablemente en las importaciones y la confianza del consumidor.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la fortaleza del Peso dominicano podría contribuir al crecimiento económico si se mantiene en esta dirección.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.