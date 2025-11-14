En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 14 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6555. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.19%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una leve disminución del -0.0065%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 1.74% en su cotización.

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.58%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.14%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.