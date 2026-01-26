En la apertura de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.67 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.33%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.69%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

Conocé la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 13.63%, es menor que la volatilidad anual del 17.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En los días consecutivos, la tendencia ha sido favorable, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores y un posible crecimiento en el comercio. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría contribuir a una mayor estabilidad económica en el país.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA